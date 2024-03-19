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Неожиданное открытие: депутат полтора года незаконно работал в волостном собрании

Вейки Ояперв
, журналист
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Волостное собрание Камбья, членом которого является Тойво Салус (EKRE) последние полтора года, проводит заседания в зале дома культуры Реола. Вчера там было пусто.
Волостное собрание Камбья, членом которого является Тойво Салус (EKRE) последние полтора года, проводит заседания в зале дома культуры Реола. Вчера там было пусто. Фото: Kristjan Teedema / Kambja vald

На последнем заседании волостного собрания Камбья волостной секретарь Марина Лехисметс выступила с неожиданным заявлением, что один из членов этого собрания почти полтора года нелегально выполняет работу в качестве представителя народа.

В ходе выборочной проверки данных о месте жительства выяснилось, что являющийся замещающим членом в собрании представитель EKRE Тойво Салус принадлежит к реестру жителей другого самоуправления и поэтому не имеет права участвовать в управлении волости Камбья.

Закон в этом плане прост: члены муниципального собрания должны быть зарегистрированы в этом регионе как во время выборов, так и в течение всего периода правления. Если человек на законных основаниях решает переехать в другие волость или город, его мандат также испаряется.

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