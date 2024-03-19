На последнем заседании волостного собрания Камбья волостной секретарь Марина Лехисметс выступила с неожиданным заявлением, что один из членов этого собрания почти полтора года нелегально выполняет работу в качестве представителя народа.
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Неожиданное открытие: депутат полтора года незаконно работал в волостном собрании
В ходе выборочной проверки данных о месте жительства выяснилось, что являющийся замещающим членом в собрании представитель EKRE Тойво Салус принадлежит к реестру жителей другого самоуправления и поэтому не имеет права участвовать в управлении волости Камбья.