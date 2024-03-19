Неожиданное открытие: депутат полтора года незаконно работал в волостном собрании

В ходе выборочной проверки данных о месте жительства выяснилось, что являющийся замещающим членом в собрании представитель EKRE Тойво Салус принадлежит к реестру жителей другого самоуправления и поэтому не имеет права участвовать в управлении волости Камбья.

Закон в этом плане прост: члены муниципального собрания должны быть зарегистрированы в этом регионе как во время выборов, так и в течение всего периода правления. Если человек на законных основаниях решает переехать в другие волость или город, его мандат также испаряется.