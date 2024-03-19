Путин поручил ФСБ выявлять «предателей России»

«Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились», - заявил президент РФ на заседании коллегии спецслужбы во вторник, 19 марта.

В своей речи глава государства сослался на ситуацию в граничащих с Украиной регионах. Несколькими днями ранее Министерство обороны РФ, провоенные блогеры и власти этих регионов сообщали о боях с диверсантами, пытавшимися проникнуть в Россию. В свою очередь Путин отнес к «диверсионно-террористическим бандам» не только регулярную украинскую армию, но также «зарубежных наемников» и «всякого рода отребье».

Кроме того, глава государства поручил ФСБ вместе с другими спецслужбами усилить антитеррористическую работу. «Мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности», - пояснил Путин.

Кремль считает провокациями предупреждения дипмиссий о терактах

В то же время президент раскритиковал заявления ряда стран об угрозе террористических актов в РФ. Путин назвал подобные утверждения «провокационными» и сравнил их с намерением запугать россиян.

Посольство США в Москве 7 марта предупредило об угрозе терактов в предстоящие 48 часов и рекомендовало своим гражданам не посещать публичные мероприятия в Москве. На следующий день к предупреждению дипмиссии Соединенных Штатов присоединились Латвия, Канада, Южная Корея, Швеция, Германия и Чехия.