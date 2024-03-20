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ЕВРОВЫБОРЫ-24 ⟩ Студия Postimees: могут ли выборы качнуть Европу вправо?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Индрек Таранд
Индрек Таранд Фото: Eero Vabamägi

Что изменят предстоящие выборы в Европарламент-2024? Почему аналитики прогнозируют значительное усиление правых? Чем это чревато? Каковы основные вызовы в преддверии выборов?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире экс-депутат Европарламента, беспартийный Индрек Таранд, собравший 15 лет назад почти 100 000 голосов в одиночку. Смотрите интервью в 13:00!

  • Как может измениться баланс сил в Европе?
  • Почему правые и евроскептики усиливают позиции? 
  • Первые выборы после Brexit: что изменилось?
  • Исключены ли новые выходы из ЕС? 
  • Как война в Украине повлияет на выбор людей? 
  • Окажут ли проблемы в экономике влияние на результаты?
  • Отразятся ли на итогах протесты фермеров?
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