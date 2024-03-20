Что изменят предстоящие выборы в Европарламент-2024? Почему аналитики прогнозируют значительное усиление правых? Чем это чревато? Каковы основные вызовы в преддверии выборов?
ЕВРОВЫБОРЫ-24 ⟩ Студия Postimees: могут ли выборы качнуть Европу вправо?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире экс-депутат Европарламента, беспартийный Индрек Таранд, собравший 15 лет назад почти 100 000 голосов в одиночку. Смотрите интервью в 13:00!
- Как может измениться баланс сил в Европе?
- Почему правые и евроскептики усиливают позиции?
- Первые выборы после Brexit: что изменилось?
- Исключены ли новые выходы из ЕС?
- Как война в Украине повлияет на выбор людей?
- Окажут ли проблемы в экономике влияние на результаты?
- Отразятся ли на итогах протесты фермеров?