Могут ли евровыборы качнуть Европу вправо? Почему аналитики прогнозируют значительное усиление правых и евроскептиков? Чем это чревато? Каковы основные вызовы предстоящих выборов?
ЕВРОВЫБОРЫ-24 ⟩ Таранд: Европе нужны политики, способные противостоять трампизму
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире экс-депутат Европарламента, беспартийный Индрек Таранд, собравший 15 лет назад рекордные 100 000 голосов в одиночку.
Выдержки из беседы:
– Аналитики прогнозируют значительное усиление в Европе правых и евроскептиков. В чем причина?
– Такие прогнозы действительно существуют. Пожалуй, за всю историю прямых выборов Европарламента, начиная с 1979 года, риски не были столь высоки, как сейчас.
Европе нужны сильные политики, способные достойно себя вести в критические моменты, когда Америка окажется под влиянием трампизма.
Наступил поворотный момент. В ноябре состоятся выборы президента США. Нельзя исключать, что Америка навредит сама себе. И когда им придется решать свои внутренние проблемы, вес Европарламента и ответственность европарламентариев значительно повысятся. Европейцам предстоит решать очень важные вопросы.
– Есть ощущение, что в Европе усиливается политика изоляционизма, на волне которой укрепляют позиции партии, не делающие ставки на евроатлантическое сотрудничество?
– Да! Есть такое чувство. И все партии начинают подстраиваться под такую политику. Мол, мы тоже радикалы на самом деле.
Изоляционизм в европейском контексте означает уменьшение сотрудничества. Больше внимания уделяется защите интересов национального государства. Каждый за себя! Это наносит ущерб другим процессам, которые укрепляют Европу, делают ее более эффективной и сильной.
Но даже в такой ситуации разрушить Европу невозможно. Как только все политики соберутся в Европарламенте, они поймут, что придется договариваться. Иначе не принять ни одного решения.
– Могут ли выборы в Европарламент-24 качнуть Европу вправо?
– Если взять ту же Эстонию, то позиции EKRE никогда не станут сильнее тех, что они имели в правительстве. То же самое в Италии. Джорджа Мелони считается правым радикалом, в свое время она обещала чуть ли не вывести страну из ЕС, но сейчас – тишина: расчеты ведутся в евро, Италия состоит в ЕС, Украину поддерживают.
Думаю, что устрашающие прогнозы о правом крене Европы не совсем корректны. Их цель – обострить чувство опасности у избирателей.
– Кто из стран ЕС сейчас задает тон в Европе?
– В вопросах безопасности – президент Франции. Что касается экономических проблем и неудач, то здесь главное слово у Скандинавии: Дании, Швеции, Финляндии. Считаю, что и Эстония могла бы смелее высказываться за реформы в ЕС, которые бы позволили управлять Европой эффективнее и не были бы направлены против граждан ЕС.
– А именно?
– Например, зачем нам ротация председателей Европейского совета? Да, и количество еврокомиссаров нужно сократить вдвое. Зачем Европарламенту работать в двух местах – в Брюсселе и Страсбурге?
Полномочия Европарламента должны быть такими, чтобы иметь возможность выразить недоверие еврокомиссарам, которые сейчас избираются до конца срока и сместить их невозможно. Демократию нужно укреплять и развивать ежедневно!
– Отразятся ли на итогах протесты фермеров?
– Безусловно, беспошлинный доступ на рынок ЕС украинских товаров усиливает евроскептицизм. Однако, не стоит забывать, что удельный вес сельхозпродукции в экономике стран ЕС достаточно низок. В развитых странах это только 3–4%, выше – в Болгарии, Румынии, Польше. То есть фермерам не хватит прямых голосов, чтобы изменить расклад сил в Европарламенте. Однако влияние у них точно есть. Все мы люди, и нам нужны продукты питания.
Кстати, фермеры уже сейчас вынудили Еврокомиссию пойти на некоторые уступки. Так что навоз на улицах Брюсселя принес свои плоды.
– Окажут ли проблемы в экономике влияние на результаты?
– Состояние экономики всегда влияет на исход выборов. Населению кажется, что оно беднеет, и завтра будет еще хуже. Хотя объективно Европа – вовсе не бедная. В такие моменты населению хочется наказать правителей, выбрав тех, кто называет вещи своими именами.
– Как война в Украине повлияет на выбор людей? Возьмет вверх условная фракция Макрона или фракция папы римского?
– Исход выборов решают женские голоса. У Ватикана нет таких голосов. Время покажет, конечно, каков будет расклад. Картина точно не будет однородной. Что позволено французскому избирателю, то пока еще не положено немецкой аудитории. Ситуация в Польше тоже противоречивая. С одной стороны, поляки против Кремля и агрессии, а, с другой стороны, у них много вопросов и к Украине. Когда-то ЕС боялся наплыва польских сантехников, а теперь у Польши те же самые опасения в отношении украинцев.
– Каковы основные вызовы предстоящих выборов?
– Темы могут быть самыми разными, но в идеале голосовать нужно за личностей, которые способны достойно себя вести в критические моменты, когда Америка окажется под воздействием трампизма. В такой момент Европе будут очень нужны дальновидные и честные евродепутаты, соблюдающие политическую этику.
– Где их взять?
– К сожалению, в партийных системах таким людям не место. Это важный и существенный вопрос, где найти сильных политиков. Пора бы задуматься, стоит ли работать только ради власти. Не важнее ли перемены к лучшему?
Подробнее в повторе!
Материал подготовлен в рамках проекта сотрудничества Rus.Postimees с представительством Еврокомиссии в Эстонии.
- Как может измениться баланс сил в Европе?
- Почему правые и евроскептики усиливают позиции?
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- Как война в Украине повлияет на выбор людей?
- Окажут ли проблемы в экономике влияние на результаты?
- Отразятся ли на итогах протесты фермеров?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess