ЕВРОВЫБОРЫ-24 ⟩ Таранд: Европе нужны политики, способные противостоять трампизму

– Могут ли выборы в Европарламент-24 качнуть Европу вправо?

– Если взять ту же Эстонию, то позиции EKRE никогда не станут сильнее тех, что они имели в правительстве. То же самое в Италии. Джорджа Мелони считается правым радикалом, в свое время она обещала чуть ли не вывести страну из ЕС, но сейчас – тишина: расчеты ведутся в евро, Италия состоит в ЕС, Украину поддерживают.

Думаю, что устрашающие прогнозы о правом крене Европы не совсем корректны. Их цель – обострить чувство опасности у избирателей.

– Кто из стран ЕС сейчас задает тон в Европе?

– В вопросах безопасности – президент Франции. Что касается экономических проблем и неудач, то здесь главное слово у Скандинавии: Дании, Швеции, Финляндии. Считаю, что и Эстония могла бы смелее высказываться за реформы в ЕС, которые бы позволили управлять Европой эффективнее и не были бы направлены против граждан ЕС.

– А именно?

– Например, зачем нам ротация председателей Европейского совета? Да, и количество еврокомиссаров нужно сократить вдвое. Зачем Европарламенту работать в двух местах – в Брюсселе и Страсбурге?

Полномочия Европарламента должны быть такими, чтобы иметь возможность выразить недоверие еврокомиссарам, которые сейчас избираются до конца срока и сместить их невозможно. Демократию нужно укреплять и развивать ежедневно!

– Отразятся ли на итогах протесты фермеров?