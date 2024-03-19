«Это признание для Эстонии и для меня лично за нахождение общего европейского языка и за сохранение четкой позиции по войне в Украине. Такое признание означает, что мы делаем правильные вещи», - написала Каллас в соцсети.

Среди прочего, Каллас в своей речи по случаю получения награды говорила о важности поддержки Украины и преследования президента России Владимира Путина. «На этот раз жертвами российских преступлений стали украинцы, завтра это может быть кто-то другой».

Премьер-министр также подчеркнула, что знание медийной и информационной грамотности сегодня становится все более важным. «Чем раньше мы научим наших детей этим навыкам, тем в более безопасном обществе мы будем жить в будущем», - сказала Каллас.

Награду премьер-министру вручила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Вальтер Ратенау - немецкий политик и министр иностранных дел Германии, убитый в 1922 году ультраправыми экстремистами.