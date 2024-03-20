Наше знакомство с учебным заведением, которое сейчас носит ностальгическое название Profftech, началось более 10 лет назад если не со скандала, то с непонимания. И за эти годы превратилось в крепкое сотрудничество. Бывает же! Но если вы думаете, что это - реклама, то вы сто раз ошибаетесь: нет больших антагонистов и спорщиков, чем основатель бренда и автор этих строк.
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Галерея ⟩ Это не тот «Профтех», о котором вы подумали: ребрендинг школы и переезд в Старый город
В 2013 году по всем местным телеканалам демонстрировалась очень профессионально снятая реклама: элегантный господин в дорогих очках поучает официантку, о чем-то толкует повару, принимает бокал вина из рук сомелье и получает благодарность от довольной посетительницы.