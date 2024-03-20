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Рейтинги: «Отечество» уверенно лидирует, поддержка центристов снизилась

BNS
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Михаил Кылварт.
Михаил Кылварт. Фото: Taavi Sepp

Согласно последним опросам Norstat, лидером рейтинга популярности политических сил по-прежнему остается «Отечество». Поддержка трех наиболее популярных партий за последнюю неделю существенно не изменилась.

Согласно последним результатам, 29% поддерживают «Отечество», 19% - Консервативную народную партию Эстонии и 17,2% - Партию реформ.

Лидирующая партия «Отечество» опережает занимающую второе место EKRE на 10 процентных пунктов. Партия реформ, занимающая третье место, отстает от EKRE на 1,8 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют СДПЭ (13,4%), Центристская партия (10,9%) и «Ээсти 200» (6%).

За последнюю неделю популярность Центристской партии снизилась на один процент.

Коалиционные партии поддерживают 36,6% респондентов, а оппозиционные - 58,9%.

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