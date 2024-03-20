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Причиной трагического пожара в Тойла стало неосторожное курение в постели (1)

rus.postimees.ee
Обновлено 20 марта 2024, 18:03
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Pärnu Postimees

В ночь на среду, 20 марта, в деревне Кохтла Тойлаской волости произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Пожар в садовом домике был вызван неосторожным курением в постели.

Старший инспектор Идаского спасательного центра, прибывший на место происшествия, установил, что пожар начался с постели в жилой комнате домика и был вызван неосторожным курением.

О пожаре люди узнали благодаря собаке, лай которой разбудил семью в соседнем доме. Хозяин попытался вывести 55-летнего мужчину из горящего здания, но из-за активного распространения огня ему не удалось попасть внутрь.

В горящем здании не было обнаружено ни одного датчика дыма, не было датчиков ни дыма, ни угарного газа и в жилом доме по соседству, куда спасатели в ближайшие дни наведаются, чтобы проконсультировать жильцов и помочь установить в их жилье необходимые датчики.

Сообщение о пожаре в Тойла поступило в Центр тревоги в 2:25 ночи, спасателям сообщили, что в деревне Кохтла горит дом, пламя вырывается из-под крыши, и в доме находится человек.

Прибывшая первой в 2.27 ночи команда спасателей из Кохтла-Ярве издалека увидела, что дом охвачен пламенем. Спасатели в противодымном снаряжении были готовы сразу же начать поиски человека, но поскольку дом пылал открытым огнем, войти в него не удалось. Начались работы по тушению.

Горел одноэтажный небольшой садовый домик площадью 40 кв. метров. В 3:26 пожар был локализован, и спасатели вынесли из дома тело погибшего.

Частой проблемой в подобных трагических инцидентах бывает неосторожность при курении, а также отсутствие спасающего жизни дымового датчика или его неисправность.

Спасательный департамент напоминает, что исправный дымовой датчик позволяет заметить пожар еще на раннем этапе, тем самым позволяя избежать трагических последствий.

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