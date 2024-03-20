Министр юстиции Калле Лаанет, возможное нарушение антикоррупционного законодательства которым расследует полиция, отказался от комментариев по этой теме до завершения разбирательства.
Лаанет отказался комментировать возбужденное против него расследование до его завершения
Свою позицию он донес до СМИ через пресс-службу Министерства юстиции.
«Чтобы позволить правоохранительным органам спокойно и независимо выполнять свою работу и не влиять на процесс, я не буду делать никаких дальнейших комментариев для общественности до окончания разбирательства по делопроизводству», - сообщил Калле Лаанет.