Соболенко планирует выступить на турнире, несмотря на смерть бойфренда

Кольцов, родившийся в Минске и представлявший сборную Беларуси по хоккею на двух Олимпийских играх, умер в возрасте 42 лет. По данным BBC, Кольцов мог покончить жизнь самоубийством, обстоятельства смерти выясняет полицейское управление Майами-Дейд.

«Отдел по расследованию убийств полиции Майами-Дейд начал расследование предполагаемого самоубийства. На данный момент никакого преступления не подозревается, поскольку ничего аномального не выявлено», - говорится в сообщении полиции.

Довольно удивительно, что Соболенко все же решилась на участие в Miami Open. Она стартует на главном турнире со второго тура как вторая ракетка мира. Соболенко должна выйти на корт в пятницу.

Еще в январе на Открытом чемпионате Австралии 25-летняя звездная теннисистка говорила, что Кольцов являлся ее самым большим мотиватором во время защиты титула на турнире Большого шлема.