По данным BBC, Арина Соболенко (WTA 2) планирует выступить на Miami Open на этой неделе. И это в ситуации, когда буквально накануне сообщили о смерти ее бойфренда Константина Кольцова.
Соболенко планирует выступить на турнире, несмотря на смерть бойфренда
Кольцов, родившийся в Минске и представлявший сборную Беларуси по хоккею на двух Олимпийских играх, умер в возрасте 42 лет. По данным BBC, Кольцов мог покончить жизнь самоубийством, обстоятельства смерти выясняет полицейское управление Майами-Дейд.
«Отдел по расследованию убийств полиции Майами-Дейд начал расследование предполагаемого самоубийства. На данный момент никакого преступления не подозревается, поскольку ничего аномального не выявлено», - говорится в сообщении полиции.
Довольно удивительно, что Соболенко все же решилась на участие в Miami Open. Она стартует на главном турнире со второго тура как вторая ракетка мира. Соболенко должна выйти на корт в пятницу.
Еще в январе на Открытом чемпионате Австралии 25-летняя звездная теннисистка говорила, что Кольцов являлся ее самым большим мотиватором во время защиты титула на турнире Большого шлема.