Ср, 20.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

За выдающиеся достижения: директор музея получила премию в размере 4000 евро

rus.postimees.ee
Copy
Директор Эстонского национального музея (ERM) Керту Сакс.
Директор Эстонского национального музея (ERM) Керту Сакс. Фото: Ragnar Peets/Tartu Postimees

Министр культуры Хейди Пурга выписала премию по результатам работы директору Эстонского национального музея (ERM) Керту Сакс, пишет Rus.ERR.

Размер премии - 4000 евро.

Согласно приказу министра, директор музея поощрена за выдающиеся профессиональные достижения в 2023 году.

Под успехами подразумеваются высокий уровень выставок, количество посетителей, превышающее ожидания, финансовые результаты, а также другие показатели.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх