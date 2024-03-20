Министр культуры Хейди Пурга выписала премию по результатам работы директору Эстонского национального музея (ERM) Керту Сакс, пишет Rus.ERR.
За выдающиеся достижения: директор музея получила премию в размере 4000 евро
Размер премии - 4000 евро.
Согласно приказу министра, директор музея поощрена за выдающиеся профессиональные достижения в 2023 году.
Под успехами подразумеваются высокий уровень выставок, количество посетителей, превышающее ожидания, финансовые результаты, а также другие показатели.