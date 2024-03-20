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16-летний спортсмен стал чемпионом Эстонии

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Тройка сильнейших: Андеро Капп, Каймар Вагуль и Кевин Мальцев.
Тройка сильнейших: Андеро Капп, Каймар Вагуль и Кевин Мальцев. Фото: Kristi Loit

16-летний Каймар Вагуль занял уверенное первое место на чемпионате Эстонии по прыжкам с трамплина, проходившем в Техванди.

В общей сложности победитель набрал 244 балла за прыжки на 95 и 93,5 м. Вторым был Андеро Капп с 212,5, а третьим был Кевин Мальцев с 212 очками.

Артти Айгро, сильнейший на данный момент прыгун с трамплина в Эстонии, не принимал участия в соревнованиях. Наш бывший сильнейший лыжник Каарел Нурмсалу, который сейчас работает менеджером Вагуля, занял пятое место (202 очка).

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