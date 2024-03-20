Эстония заняла достойное место в рейтинге самых счастливых стран мира

Согласно опубликованному в среду докладу ООН о счастье, Финляндия седьмой год подряд признана самой счастливой страной в мире. Литва занимает 19, Эстония 34, а Латвия 46 место.

За Финляндией следуют страны Северной Европы - Дания, Исландия и Швеция. В отчете оценивались 143 страны. На последнем месте оказался Афганистан, где в 2020 году к власти вновь пришла экстремистская организация «Талибан».

Впервые с тех пор, как подобные отчеты были опубликованы десять с лишним лет назад, США и Германия не вошли в число первых 20. Эти страны заняли строки 23 и 24 соответственно.

При этом в двадцатку вошли Коста-Рика и Кувейт, занимающие 12 и 13 места.

В докладе говорится, что крупнейшие страны мира больше не входят в число самых счастливых стран. В первую десятку вошли только Нидерланды и Австралия с населением свыше 15 миллионов человек. В первой двадцатке Канада и Великобритания с населением свыше 30 миллионов человек.

Составители отчета просили жителей 143 стран оценить собственное счастье, но принимали во внимание также такие показатели, как валовой внутренний продукт, социальные выплаты, личные свободы и уровень коррупции.

Исследователь Хельсинкского университета Дженнифер Де Паола сказала агентству AFP, что тесная связь финнов с природой и баланс между работой и личной жизнью являются ключевыми факторами их удовлетворенности жизнью.