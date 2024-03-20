Эстония занимает 34-е место в списке самых счастливых стран мира.
Эстония заняла достойное место в рейтинге самых счастливых стран мира
Согласно опубликованному в среду докладу ООН о счастье, Финляндия седьмой год подряд признана самой счастливой страной в мире. Литва занимает 19, Эстония 34, а Латвия 46 место.
За Финляндией следуют страны Северной Европы - Дания, Исландия и Швеция. В отчете оценивались 143 страны. На последнем месте оказался Афганистан, где в 2020 году к власти вновь пришла экстремистская организация «Талибан».
Впервые с тех пор, как подобные отчеты были опубликованы десять с лишним лет назад, США и Германия не вошли в число первых 20. Эти страны заняли строки 23 и 24 соответственно.
При этом в двадцатку вошли Коста-Рика и Кувейт, занимающие 12 и 13 места.
В докладе говорится, что крупнейшие страны мира больше не входят в число самых счастливых стран. В первую десятку вошли только Нидерланды и Австралия с населением свыше 15 миллионов человек. В первой двадцатке Канада и Великобритания с населением свыше 30 миллионов человек.
Составители отчета просили жителей 143 стран оценить собственное счастье, но принимали во внимание также такие показатели, как валовой внутренний продукт, социальные выплаты, личные свободы и уровень коррупции.
Исследователь Хельсинкского университета Дженнифер Де Паола сказала агентству AFP, что тесная связь финнов с природой и баланс между работой и личной жизнью являются ключевыми факторами их удовлетворенности жизнью.
Кроме того, понимание успешной жизни у финнов иное, чем, например, в США, где успех часто приравнивают к деньгам, сказала она, указав на такие важные факторы как сильное общество всеобщего благосостояния финнов, доверие государственной власти, низкий уровень коррупции, а также бесплатное здравоохранение и образование.
В докладе говорится, что в большинстве, но не во всех регионах мира, молодое поколение счастливее старшего поколения.
В Литве, которая заняла 19-е место в общем рейтинге, люди в возрасте до 30 лет на самом деле были самыми счастливыми в мире, а те, кто старше 60 лет, заняли лишь 44-е место.
В то же время в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии счастье людей в возрасте до 30 лет снижалось с 2006 по 2010 год, резко упало с 2010 года, и старшее поколение теперь там счастливее, чем молодое.
Всемирный доклад о счастье The World Happiness Report этого года основан на средних показателях опросов, проведенных в 2021-2023 годах.
Первый подобный рейтинг был составлен в 2012 году.