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Спасатели сами провалились под лед озера, помогая рыбаку

BNS
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Тонкий лед.
Тонкий лед. Фото: Marko Saarm

В Валгамаа в ночь на среду спасатели помогли рыбаку, жизнь которого подверглась опасности на тонком льду озера.

В 23:59 в Центр тревоги сообщили о мужчине на тонкому льду озера в поселке Кодиярве волости Отепя.

Спасатели в соотвествующем снаряжении во время проведения операции проваливались под лед, но рыбака удалось доставить на берег сухим, сообщила в среду пресс-служба Лыунаского спасательного центра.

Состояние здоровья спасенного проверили медики скорой помощи.

Спасенный человек оказался жителем местного дома престарелых, после инцидента его доставили обратно.

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