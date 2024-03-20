В Валгамаа в ночь на среду спасатели помогли рыбаку, жизнь которого подверглась опасности на тонком льду озера.
Спасатели сами провалились под лед озера, помогая рыбаку
В 23:59 в Центр тревоги сообщили о мужчине на тонкому льду озера в поселке Кодиярве волости Отепя.
Спасатели в соотвествующем снаряжении во время проведения операции проваливались под лед, но рыбака удалось доставить на берег сухим, сообщила в среду пресс-служба Лыунаского спасательного центра.
Состояние здоровья спасенного проверили медики скорой помощи.
Спасенный человек оказался жителем местного дома престарелых, после инцидента его доставили обратно.