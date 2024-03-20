Прохлаждающийся у бассейна Роналду шокировал фанатов

39-летний Роналду решил показать своим болельщикам, как он восстанавливается после очередного матча. Португалец расположился возле бассейна, а навороченная машина восстанавливала его ноги. При этом на кадре стопы Роналду выглядели не лучшим образом: они были сильно отекшими и поврежденными. Эта картина шокировала многих.

«Вы только представьте, как болят эти ноги», - написал один из комментаторов.

«Утром боль гарантирована», - добавил второй.

«Его большие пальцы просто кричат о помощи», - прокомментировал третий.

Безусловно, фатальной для ног Роналду стала безумная нагрузка в течение многих лет. В течение последних двадцати сезонов он всегда проводил не менее 35 матчей в год. Это только на клубном уровне. В футболке сборной Португалии он провел 205 матчей.

В последние годы Роналду выступает в Саудовской Аравии, где нагрузка явно ниже, чем в некоторых топ-лигах Европы, но количество матчей остается высоким. В этом году он провел на поле 22 матча высшей лиги, забив 23 гола.

Cristiano Ronaldo posted a photo of his feet... 💔🥺



A visual representation of 22 years of hard work, sacrifice and dedication to this beautiful game! 🐐 pic.twitter.com/rbFHFNpkNW — TCR. (@TeamCRonaldo) March 18, 2024