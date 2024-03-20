Три года ждали ⟩ В центре Тарту вновь открывается кинотеатр

Хорошие новости: 28 марта на том же месте в центре Тарту откроется новый кинотеатр компании Apollo.

В кинотеатре будет четыре кинозала, самый большой из них сможет вместить 209 человек, еще три - по 73, 72 и 71 человек соответственно.

«Расположение кинотеатра и четырех залов осталось прежним со времен Cinamon, однако все остальное перестроено», - рассказывает Маарья Каалеп, менеджер по продажам и маркетингу Apollo Kino Baltics.

«Для кинотеатра Apollo Tasku нанята совершенно отдельная команда, только директор останется тем же, что и в кинотеатрах Eden и Lõunakeskus», - дополняет картину Каалеп.

Apollo Kino заключила договор аренды с центром Tasku еще в мае 2021 года. Почему открытия нового кинотеатра пришлось ждать так долго?

«Основной причиной стала пандемия коронавируса. Мы долго ждали восстановления кинопрокатного бизнеса. И вот теперь появилась возможность для инвестиций», - поясняет Каалеп.

Поскольку Apollo долгие годы держала за собой помещения в центре Tasku, но не открывала там кинотеатр, Департамент конкуренции инициировал процедуру надзора.

Чиновники департамента пытались выяснить, имеет ли место нарушение статьи 16 Закона о конкуренции, то есть, злоупотребление компанией своим доминирующим положением на рынке.

Процедура завершилась в сентябре прошлого года, поскольку руководство Apollo пообещало открыть кинотеатр в центре Tasku весной 2024 года.

По словам Каалеп, новый кинотеатр будет окончательно готов к работе только за день до открытия, то есть, 27 марта.

«Кинотеатры обычно открываются в мире кино сразу после завершения строительства. Все необходимые проверки и документация готовятся и проводятся заранее», - информирует Маарья Каалеп.

Продажа билетов на предстоящие сеансы в новом кинотеатре Apollo в центре Тарту началась на этой неделе во вторник.