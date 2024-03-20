Российских и белорусских спортсменов не допустили до церемонии открытия ОИ в Париже

В параде не будет принимать участие не только делегация спортсменов, также не будет и знаменосца. Но при этом спортсмены смогут наблюдать за парадом.

«Но им будет предоставлена возможность присутствовать на церемонии. Это тот же сценарий, который использовался для независимых олимпийских участников Игр в Барселоне 1992 года из бывшей Югославии», - сказал Маклеод.

Вопрос с участием спортсменов из этих стран в церемонии закрытия пока еще не решен, это связано с тем, что в церемонии принимают участие не команды, а все спортсмены выходят вместе.

Ранее подобное решение о запрете участия спортсменов из России и Беларуси в церемонии открытия принял и Международный паралимпийский комитет.