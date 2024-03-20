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Российских и белорусских спортсменов не допустили до церемонии открытия ОИ в Париже

rus.postimees.ee
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Олимпийские кольца.
Олимпийские кольца. Фото: ERIK S. LESSER

На пресс-конференции по поводу Олимпийских игр в Париже директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод сообщил, что российские и белорусские спортсмены не будут принимать участие в параде атлетов.

В параде не будет принимать участие не только делегация спортсменов, также не будет и знаменосца. Но при этом спортсмены смогут наблюдать за парадом.

«Но им будет предоставлена возможность присутствовать на церемонии. Это тот же сценарий, который использовался для независимых олимпийских участников Игр в Барселоне 1992 года из бывшей Югославии», - сказал Маклеод.

Вопрос с участием спортсменов из этих стран в церемонии закрытия пока еще не решен, это связано с тем, что в церемонии принимают участие не команды, а все спортсмены выходят вместе.

Ранее подобное решение о запрете участия спортсменов из России и Беларуси в церемонии открытия принял и Международный паралимпийский комитет.

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