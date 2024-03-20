Почти половина иммигрировавших в Финляндию людей подвергалась дискриминации. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Ведомством здравоохранения и социального развития (THL), пишет Yle.
Исследование: почти половина иммигрировавших в Финляндию людей подвергалась дискриминации
Подавляющее большинство людей, столкнувшихся с дискриминацией, считают, что она была вызвана их происхождением или цветом кожи.
О дискриминации в особенности часто говорят переехавшие из стран Африки или Ближнего Востока.
В то же время иммигранты реже сталкиваются с возрастной или гендерной дискриминацией, чем коренное население.
В опросе THL приняло участие почти восемь тысяч человек, которые сами или чьи родители родились за пределами Финляндии.