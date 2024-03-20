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Исследование: почти половина иммигрировавших в Финляндию людей подвергалась дискриминации

rus.postimees.ee
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Мигранты на финской границе.
Мигранты на финской границе. Фото: Jussi Nukari

Почти половина иммигрировавших в Финляндию людей подвергалась дискриминации. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Ведомством здравоохранения и социального развития (THL), пишет Yle.

Подавляющее большинство людей, столкнувшихся с дискриминацией, считают, что она была вызвана их происхождением или цветом кожи.

О дискриминации в особенности часто говорят переехавшие из стран Африки или Ближнего Востока.

В то же время иммигранты реже сталкиваются с возрастной или гендерной дискриминацией, чем коренное население.

В опросе THL приняло участие почти восемь тысяч человек, которые сами или чьи родители родились за пределами Финляндии.

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