Фото ⟩ Мыза по цене таллиннской квартиры ждет нового заботливого хозяина

С момента основания и вплоть до национализации в 1919 году мыза принадлежала дворянскому роду фон Глазенапп. Последней владелицей мызы была Кристина фон Глазенапп.

Главное здание мызы строилось в два этапа. Небольшое одноэтажное оштукатуренное каменное здание было построено, вероятно, в начале XIX века, вскоре после основания усадьбы. В 1860-х годах к его правому торцу было пристроено большое двухэтажное кирпичное здание, в архитектуре которого присутствуют как элементы позднего классицизма (пилястры и треугольный фронтон), так и элементы неоренессанса (арочные окна). Здание сохранилось в более или менее первозданном виде.

Мыза Луутснику. Фото: Uus Maa Kinnisvara / KV.ee

Мызе принадлежало множество хозяйственных построек, но многие из них находятся в руинах или отстроены заново. С левой стороны главного здания находился вытянутый в плане амбар с арками. Он сохранился, но аркада закрыта. К востоку от главного здания находится разрушенное строение с парными арочными окнами.

Согласно историческому административному делению местности, мыза относилась к приходу Рыуге, сейчас - к волости Рыуге. Много фотографий и историю мызы можно найти ЗДЕСЬ.