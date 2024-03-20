На инфочасе правительство обсудило автомобильный налог, санкции и избирательное право

Министр иностранных дел ответил на вопросы членов Рийгикогу о санкциях, автомобильном налоге и избирательном праве, а также об участии Эстонии в войне в Украине и налогообложении пенсий.

Министр климата ответил на вопросы членов Рийгикогу об экологичности и налогах, а также о причинах невероятно наглой лжи.

Министр культуры ответила на вопросы о культуре эстонского народа, детском оздоровительном спорте и борьбе с ожирением, а также о завершении строительства мемориала в память об участниках Освободительной войны на Хийумаа.