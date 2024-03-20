Первый рейс Finnair сто лет назад: пункт назначения вас удивит

20 марта 1924 года Finnair (тогда известная как Aero O/Y) осуществила свой первый в истории рейс: по маршруту Хельсинки-Таллинн.

Самолет вылетел из финской столицы в 15:40 с 162 кг почты на борту.

Новая линия обслуживалась самолетом Junkers F 13 D-335 Regenpfeifer, который, помимо груза и почты, мог перевозить четырех пассажиров.

Гидросамолет немецкой постройки был оборудован лыжами для посадки на снег и поплавками для приземления на воду.

Сегодня маршрут Finnair Хельсинки-Таллинн по-прежнему популярен: между двумя столицами совершается до 68 рейсов в неделю.

Авиакомпания также планирует возобновить рейсы из Тарту в Хельсинки с 31 марта 2024 года.

Полеты будут выполняться 12 раз в неделю на региональных самолетах ATR, время в пути составит около 40 минут.

Самолеты Finnair будут вылетать из Тарту в 6:00 и 15:00, из Хельсинки - в 13:50 и 23:55 по местному времени.

Finnair имеет обширную сеть маршрутов, охватывающую более ста направлений в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Америке.

Finnair предлагает эстонским пассажирам удобные пересадки между рейсами продолжительностью от 35 минут, все самолеты из Хельсинки отправляются из одного и того же терминала.