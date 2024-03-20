Представителей квартирных товариществ Ласнамяэ приглашают принять участие в инфоднях по важным вопросам

«В рамках информационных дней для квартирных товариществ мы стараемся дать людям информацию, которая поможет им в будущем. К сожалению, практика показывает, что многие начинают задумываться о необходимости страхования жилья и зданий только после того, как уже произошел несчастный случай», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Она добавила, что при оформлении страхования особенно важны детали. Учитывая, что на рынке так много различных предложений, всегда важно обращать внимание на содержание договора, так как условия могут быть самыми разными. О том, на что следует обращать внимание, можно будет узнать на инфоднях.

Информационные дни состоятся в среду, 27 марта, в 17 часов на эстонском языке и в четверг, 28 марта, в 17 часов на русском языке в зале на первом этаже управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).

Основными темами встреч станут

Особенности страхования жилья и многоквартирных домов: основные различия и распространенные заблуждения, связанные со страхованием домов, в частности, находящихся в долевой собственности.

Наиболее распространенные случаи и масштабы ущерба: будут разобраны наиболее распространенные случаи, в результате которых может быть нанесен ущерб дому или жилищу, и рассмотрены типичные масштабы ущерба.

На случай нанесения ущерба: важная информация, которую необходимо знать в ситуациях, когда ущерб был нанесен кому-то другому.

Страховые суммы и ремонтные фонды: слушатели узнают о влиянии инфляции и роли роста цен в страховании жилья, а также о том, достаточно ли страховых сумм для покрытия крупных убытков, в частности, в отношении ремонтных фондов.