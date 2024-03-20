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Эксперт ⟩ Внедрение воздушных такси – дело ближайших лет

rus.postimees.ee
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Фото: verticalaerospace/instagram

Согласно планам правительства Великобритании, первые летающие такси (eVTOL) могут быть запущены в стране уже 2026 году – не исключено, что уже через пару лет они станут повседневным средством общественного транспорта. А как насчет запуска аналогичного сервиса в континентальной Европе и США?

По словам руководителя отдела беспилотной авиации Департамента транспорта Прийта Рифка, внедрение воздушных такси в континентальной Европе и, вероятно, во всем мире – это также вопрос ближайших нескольких лет.

Европейское авиационное агентство (EASA) разработало пакет новых правил, которые будут регулировать сертификацию eVTOL и беспилотников, выдачу разрешений, необходимых для их летной эксплуатации, вопросы контроля за компетентностью пилотов, требования к производству и проектированию и многие другие вопросы, рассказывает Рифк.

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