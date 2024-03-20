Согласно планам правительства Великобритании, первые летающие такси (eVTOL) могут быть запущены в стране уже 2026 году – не исключено, что уже через пару лет они станут повседневным средством общественного транспорта. А как насчет запуска аналогичного сервиса в континентальной Европе и США?
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Эксперт ⟩ Внедрение воздушных такси – дело ближайших лет
По словам руководителя отдела беспилотной авиации Департамента транспорта Прийта Рифка, внедрение воздушных такси в континентальной Европе и, вероятно, во всем мире – это также вопрос ближайших нескольких лет.