Конкуренция между банками работает на вас: ищите самые выгодные условия жилищного кредита

Кроме того, следует учитывать нотариальные сборы и государственные пошлины, связанные с переводом кредита из старого банка в новый. Впрочем, эти расходы значительно ниже, чем при получении совершенно новой ипотеки. Здесь также можно сэкономить, воспользовавшись различными кампаниями. Например, в Coop Pank до конца апреля мы предлагаем возможность рефинансировать жилищный кредит с очень низкими расходами. Клиенту не нужно платить за заключение договора, клиенту возмещается стоимость оценочного акта, а также банк берет на себя плату за переуступку ипотеки.

Сам по себе процесс прост

Передача жилищного кредита в другой банк – это несложный процесс, и большая часть работы выполняется банком, которому передается кредит. Если вы решили рефинансировать свой жилищный кредит, стоит запросить предложения от нескольких разных банков, чтобы получить хорошее представление о рынке. Рефинансирование, по сути, представляет собой ходатайство о получении нового жилищного кредита, поэтому вам необходимо заполнить заявку и предоставить выписки со своего банковского счета за последние 6 месяцев.

Если предложение подходит, банк может принять обязывающее решение по кредиту. После получения обязывающего кредитного предложения подходящий момент, чтобы уведомить свой текущий домашний банк о желании расторгнуть кредитный договор. После подписания кредитного договора вам не придется беспокоиться о поиске нотариуса и подходящего времени – их предлагает банк, в котором будет взят кредит. Заемщику необходимо лишь сообщить нынешнему банку о времени нотариальной сделки. Также больше не нужно физически идти в нотариальное бюро, поскольку предлагается возможность удаленного заверения сделок. Таким образом, при встрече с нотариусом вы можете находиться хоть бы и на турецком курорте – если у вас есть стабильное и быстрое подключение к интернету, возможность идентифицировать себя в цифровой форме и расчетный счет в банке.

После заключения нотариальной сделки за счет выданного кредита новый домашний банк погашает жилищный кредит бывшему банку. При этом жилищный кредит переводится в новый банк. Также необходимо обновить страхование жилья, чтобы в качестве бенефициара был указан новый держатель ипотеки, то есть банк, которому был передан жилищный кредит. На протяжении всего процесса заявителям помогают банковские администраторы, к которым можно свободно обращаться с любыми вопросами.