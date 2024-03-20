У соседей ⟩ Почему в Латвии можно регистрироваться в чужом жилье без разрешения собственника?

Автор инициативы предлагает, чтобы закон требовал подтверждения собственника на госпортале latvija.gov.lv для всех лиц, желающих зарегистрировать место жительства на принадлежащем ему объекте недвижимости, чтобы предотвратить случаи, когда неизвестные лица регистрируют место жительства без каких-либо правовых оснований.

Заместитель государственного секретаря МВД Вилнис Витолиньш сказал, что подобные дискуссии уже проходили ранее. В последнем Сейме был рассмотрен, но не утвержден законопроект об уточнениях в регистрации места жительства. Изменения не были поддержаны, так как были расценены как несоразмерное административное бремя. В то время было около 200 случаев, когда люди регистрировали место жительства без законных оснований, а сейчас таких случаев около 400, сказал Витолиньш.

Электронная система регистрации, которая предусматривает отправку электронного уведомления собственнику, может обойтись примерно в 50 000 евро, сказал представитель МВД. Кроме того, не все люди пользуются электронными устройствами, поэтому такую услугу должны предоставлять и самоуправления.

Председатель Сейма Дайга Миериня заявила, что это хорошая инициатива, так как тот факт, что можно зарегистрировать место жительства без ведома собственника, является плохим сигналом. Было несколько случаев, когда на одном объекте недвижимости регистрировалось более 40 человек. Их можно снять с регистрации, но это требует времени и сил, сказал Миериня, подчеркнув, что неприятно узнать, что в твоей собственности зарегистрировался незнакомый человек.

Председатель комиссии Олег Буров отметил, что многие люди регистрируются в заброшенных зданиях и часто регистрируются по разным адресам, чтобы их дети могли ходить в определенные школы в Риге.

По мнению Латвийской ассоциации самоуправлений, необходимо разумное решение, совместимое с современными технологиями.