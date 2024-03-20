В следующем году на Штромке появится пляжный павильон со смотровой площадкой

По словам старейшины района Пыхья-Таллинн Мануэлы Пихлап, временный характер решения связан с тем, что не удалось найти строительного подрядчика для осуществления проекта, выигравшего объявленный в 2020 году архитектурный конкурс.

«Построить полноценный пляжный павильон в нынешний экономически сложный период невозможно, поэтому в качестве временного решения здесь появится новое компактное модульное здание, вписывающееся в ландшафт пляжного парка», - сказала старейшина, добавив, что в Эстонии много производителей деревянных домов, специализирующихся на модульных зданиях.

Временный пляжный павильон на Штромке. Фото: Управа Пыхья-Таллина.

«Использование модульного здания позволяет создать интересное архитектурное решение и дизайн временного сооружения. Деревянная конструкция может быть впоследствии перемещена и предоставлена в пользование горожанам в другом месте и для других целей», - сказал вице-мэр Тийт Терик, добавив, что использовать временный пляжный павильон на пляже Штромки планируется пять лет.

Временный пляжный павильон на Штромке. Фото: Управа Пыхья-Таллинна.

Мануэла Пихлап подчеркнула, что функциональный интерьер планируемого пляжного павильона будет создан на основе отзывов местных жителей. «В 2022 году управа района провела сбор идей. Жители Пыхья-Таллинна высоко ценят морскую панораму – планируемое здание больше не будет закрывать вид на море с улицы Кольде, также в здании появится смотровая площадка. Бесспорное предпочтение горожане отдали кафе. Помещения пляжного павильона будут спроектированы таким образом, чтобы кафе могло работать круглый год и там было достаточно места для проведения мероприятий. В новом здании также планируется устроить сауну, душевые и туалеты», - перечислила Пихлап.

Временный пляжный павильон на Штромке. Фото: Управа Пыхья-Таллинна.

В настоящее время ведётся подготовка к строительству временного здания. Новый пляжный павильон планируется построить к лету 2025 года. Строительство павильона подготавливает Таллиннский департамент городского имущества.