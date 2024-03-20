Авария газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией в октябре прошлого года повысила цены на газ в Финляндии, оказавшейся отрезанной от региональной системы трубопроводов, и понизила их в Эстонии, пишет Rus.ERR.
Авария на газопроводе Balticconnector привела к снижению цен на газ в Эстонии
«Поломка газопровода Balticconnector вызвала заметное повышение цен на газ в Финляндии и, скорее, снижение на эстонско-латвийском газовом рынке», - сказал во вторник ERR член правления Baltic Energy Partners и энерготрейдер Марко Алликсон.
«Рыночная цена финского природного газа после аварии [газопровода] по сути зависит от погоды и прибытия судов со сжиженным природным газом (СПГ), а не от динамики европейских спотовых рынков газа, потому что отсутствует физическая связь [с Европой через газопровод]», - добавил он.
Оценку Алликсона подтвердил в письменном комментарии председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик.
Авария на газопроводе Balticconnector произошла 8 октября, когда трубопровод был, вероятно, поврежден якорем зарегистрированного в Гонконге судна Newnew Polar Bear, следовавшего из Калининграда в Санкт-Петербург.