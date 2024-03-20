Зелёнка и коктейли Молотова: за что в России дают сроки противникам выборов Путина

По данным проекта «ОВД-Инфо», только 17 марта, когда в России работало офлайн-голосование, было задержано 119 человек в связи с проносом на участки красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей. Как уточняет «Медиазона», из них не менее 44 россиян атаковали избирательные участки по указанию телефонных мошенников, а не по собственной инициативе.