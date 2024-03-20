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Зелёнка и коктейли Молотова: за что в России дают сроки противникам выборов Путина

Наталия Гребнева
, журналист
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Так выглядели многие урны для голосования на псевдо выборах президента РФ, прошедших 17 марта.
Так выглядели многие урны для голосования на псевдо выборах президента РФ, прошедших 17 марта. Фото: Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области/Telegram

Более ста человек было задержано в двадцати российских городах в день выборов президента РФ. Они заливали избирательные урны зеленкой, бросали коктейли Mолотова и сообщали о «минированиях». Немногочисленные независимые наблюдатели, оставшиеся в стране, утверждают, что на пятых по счету выборах Путина зафиксирован невиданный ранее всплеск такой агрессии.

По данным проекта «ОВД-Инфо», только 17 марта, когда в России работало офлайн-голосование, было задержано 119 человек в связи с проносом на участки красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей. Как уточняет «Медиазона», из них не менее 44 россиян атаковали избирательные участки по указанию телефонных мошенников, а не по собственной инициативе.

МВД России уже успело возбудить 61 уголовное дело: 23 из них из-за заведомо ложных сообщений о совершении терактов, и 33 - из-за нападений на избиркомы. Самой младшей задержанной - 13 лет, самой старшей - 80. Некоторые из этих людей уже находятся в СИЗО, им грозят реальные тюремные сроки.

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