AirBaltic расширит сеть полетов из Таллинна, добавив новое направление

Президент и председатель правления AirBaltic Мартин Гаусс отметил, что авиакомпания рада объявить о дальнейшем расширении из Таллинна, добавив в расписание полетов также Киттиля.

Он добавил, что это прекрасное направление для тех, кто любит зимние виды спорта или наслаждается сказочной красотой зимы.

Помимо нового направления, AirBaltic увеличит частоту рейсов между Таллинном и Амстердамом, Копенгагеном и Гран-Канарией. Авиакомпания также продолжает выполнять некоторые направления летнего сезона зимой, например, рейсы между Таллинном и Мальтой в ноябре. Кроме того, авиакомпания увеличит частоту более чем на десяти существующих рейсах.

«Кроме того, мы начнем выполнять прямые рейсы из Риги на Мадейру, которая является замечательным направлением в нашей сети полетов и предлагает отличные возможности для отдыха и потрясающей красоты природу», - подчеркнул он.

Air Baltic предлагает поездки по более чем 130 различным направлениям из Риги, Таллинна, Вильнюса, Тампере и сезонно Гран-Канарии через свою широкую сеть рейсов, охватывающую Европу, Ближний Восток, Северную Африку и страны Кавказского региона.