В стратегии образования на 2020-2030 годы город Таллинн поставил цель модернизировать всю сеть школ и детских садов. В этом году город инвестирует в это более 38 миллионов евро.
В Таллинне в этом году будет сдано в эксплуатацию четыре детских сада, еще несколько строится
По словам вице-мэра Тийта Терика, Таллинн готов инвестировать в строительство даже в условиях экономического спада. «Давая работу и перспективу строительному сектору, мы оживляем экономику и потребление и создаём для будущих поколений современные условия обучения в столичных учебных заведениях. Каждый вложенный в инфраструктуру евро положительно влияет на образовательный путь молодежи», - сказал Терик.
В 2024 году в Таллинне будет сдано в эксплуатацию несколько детских садов, которые после реконструкции будут иметь свежий облик и энергоэффективную учебную среду, отвечающую современным требованиям. В июле в Пыхья-Таллинне откроется детский сад «Маасикас», а в августе в центре Таллинна детский сад «Магдалена». Осенью в Нымме откроют двери два детских сада: «Мяннику» в ноябре и «Мяннимудила» в декабре.
«Несмотря на то, что уже несколько детских садов начали работать в новых зданиях, мы не можем останавливаться на достигнутом, поскольку десятки других зданий все еще ожидают своей очереди. В этом году планируется сдать в эксплуатацию или начать работы по строительству двадцати из них, - подчеркнул Терик. - Порядок инвестиций определяется несколькими факторами. Например, это зависит от потребности в местах в детских садах в данном районе, размера здания, поскольку предпочтительны более крупные детские сады, и пригодности местоположения. Также важно учитывать состояние существующего здания и степень готовности инвестиций, включая наличие строительного проекта».
Помимо уже начатых проектов, в этом году начнутся работы по строительству ещё четырех зданий детских садов. Начнутся работы в детских садах «Кристийне», «Меэлеспеа» и «Лойтсу», а также совершенно нового детского сада на Палдиском шоссе, 80. Последний станет пилотным проектом детского сада из деревянных модулей, произведённых на заводе. Полученный опыт будет использован при строительстве следующих садов.
Кроме того, ведется проектирование реконструкции 12 детских садов. Например, на ближайшие несколько лет запланировано подписание договоров на строительство детских садов «Лийкури», «Ляэнемере», «Мануфактуруури», «Юмера», «Линнамяэ» и «Муху». Своей очереди ждут детские сады «Марди», «Карикакра», «Руккиллилле», «Нурменуку», «Пяйкене» и «Пяэсупеса».
В бюджете Таллинна на 2024 год на строительство детского сада «Маасикас» запланировано 4 миллиона, детского сада «Кристийне» - 6,2 миллиона, детского сада «Магдалена» - 2,7 миллиона, детского сада «Мяннику» - 5,7 миллиона, детского сада «Лойтсу» - 3 миллиона, детского сада «Мяннимудила» - 6 миллионов, «Меэлеспеа» - 3,1 миллиона. На пилотный проект деревянного детского сада на Палдискском шоссе, 80 - 1,2 миллиона евро. Вместе с дополнительными ремонтными работами по улучшению состояния и безопасности в этом году город вложит в модернизацию детских садов около 60 миллионов евро.
Все новые детские сады город строит максимально климатически нейтральными, основываясь на экологических принципах и опыте других стран. Например, Таллинн участвует в проекте сотрудничества Евросоюза NonHazCity3, цель которого - найти способы снизить долю опасных химикатов в отделочных материалах и предотвратить их попадание в природу.
Особое внимание также уделяется повышению климатической нейтральности зданий, сокращению выбросов CO2 и поддержке экономики замкнутого цикла при выборе строительных материалов с учетом их долговечности и необходимости обслуживания. Указанные принципы планируется апробировать при проектировании детского сада «Мануфактуури» в рамках проекта с внешним финансированием.