В Таллинне в этом году будет сдано в эксплуатацию четыре детских сада, еще несколько строится

По словам вице-мэра Тийта Терика, Таллинн готов инвестировать в строительство даже в условиях экономического спада. «Давая работу и перспективу строительному сектору, мы оживляем экономику и потребление и создаём для будущих поколений современные условия обучения в столичных учебных заведениях. Каждый вложенный в инфраструктуру евро положительно влияет на образовательный путь молодежи», - сказал Терик.

В 2024 году в Таллинне будет сдано в эксплуатацию несколько детских садов, которые после реконструкции будут иметь свежий облик и энергоэффективную учебную среду, отвечающую современным требованиям. В июле в Пыхья-Таллинне откроется детский сад «Маасикас», а в августе в центре Таллинна детский сад «Магдалена». Осенью в Нымме откроют двери два детских сада: «Мяннику» в ноябре и «Мяннимудила» в декабре.

«Несмотря на то, что уже несколько детских садов начали работать в новых зданиях, мы не можем останавливаться на достигнутом, поскольку десятки других зданий все еще ожидают своей очереди. В этом году планируется сдать в эксплуатацию или начать работы по строительству двадцати из них, - подчеркнул Терик. - Порядок инвестиций определяется несколькими факторами. Например, это зависит от потребности в местах в детских садах в данном районе, размера здания, поскольку предпочтительны более крупные детские сады, и пригодности местоположения. Также важно учитывать состояние существующего здания и степень готовности инвестиций, включая наличие строительного проекта».