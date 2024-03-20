«Собравшееся сегодня правление реформистов приняло решение исключить Вадима Орлова из партии по предложению Ида-Вируского округа. Причина - ущерб репутации партии», - сообщил ERR генеральный секретарь Партии реформ Тимо Суслов.

Депутат Нарвского горсобрания Орлов вместе с еще одним членом совета Нарвского музея Алексеем Мяги потребовал объяснений по поводу информационных бюллетеней, сравнивавшими события в Украине с мартовскими бомбардировками Нарвы 1944 года. От руководителя Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой Мяги и Орлов потребовали извинений.