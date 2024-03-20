Катастрофическая ситуация с организацией концертов: известные артисты не хотят приезжать в Эстонию

По словам Пальм, основная проблема заключается в том, что в Эстонии просто нет арены, вмещающей как минимум 12 000 человек, которая была бы привлекательна как для артистов, так и для публики.

Пальм говорит, что ситуация действительно катастрофическая, поскольку наш самый большой концертный зал, Unibet Arena, вмещающий около 8500 человек, больше не пригоден для использования и, следовательно, не подходит для проведения концертов.

«Там нельзя ничего подвесить, потолок не выдерживает, а там и вентиляционные трубы, что часто означает необходимость выдвигать сцену вперед, что, в свою очередь, означает уменьшение количества мест в зале и еще меньший объем продаж», - сказала Пальм.

По словам главного промоутера Live Nation Estonia, это одна из причин, по которой мы, как правило, теряем всех крупных артистов и почему Латвия и Литва являются более идеальными вариантами для концертов в Балтии. «Kaunas Arena вмещает 15 000 человек, Arena Riga может вместить около 11 000 или 12 000 человек», - отметила она.

В качестве решения Пальм предложила построить подходящее здание, которое не устареет через пару лет и куда можно будет завезти качественные зарубежные программы.

«Например, в случае с Джастином Тимберлейком, который в этом году отправляется в мировое турне, мы даже не будем делать предложение, потому что в Эстонии нет соответствующих возможностей, и поэтому мы продолжаем терять все крупные события», - добавила она.