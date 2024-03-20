На столичных улицах началась долгожданная весенняя уборка

Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг пояснил, что к весенней уборке можно приступать при условии, что плюсовая температура держится минимум полдня, а в водостоках растаял снег и лед. Температура воздуха в феврале была на 2,5 градуса выше средней, поэтому первые уборочные машины начали работать уже 19 февраля. Начиная с этого времени уборка производилась в дневное время с использованием техники для сбора гранитной крошки. Нынешние погодные условия и прогноз на ближайшие недели позволяют производить уборочные работы при задействовании бригад, а также использовать вакуумные и моечные машины.

«В приоритете – уборка гранитной крошки с пешеходных и велосипедных дорожек, а также с остановок общественного транспорта, - сказал Сульг. – За зиму на пешеходно-велосипедных дорожках было распределено 2557,7 тонн гранитной крошки, к настоящему моменту первичное обслуживание дорожек по большей части выполнено. Гранитная крошка убрана с 2/3 асфальтированной поверхности, собрано более 1600 тонн крошки и сора. В общей сложности собрана 321 тонна бытовых отходов. Обслуживаемые Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства пешеходные и велосипедные дорожки мы надеемся очистить от гранитной крошки к концу этой недели. Основательная мойка улиц начнется с наступлением стабильной плюсовой температуры на тех улицах, где уже произведены первичные уборочные работы».