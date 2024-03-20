В Таллинне стартовала весенняя уборка – к середине апреля с городских улиц будет собрана оставшаяся листва, гранитная крошка и дорожная пыль. В первую очередь от гранитной крошки очищают пешеходные и велосипедные дорожки, а также остановки общественного транспорта. Параллельно ведется и уборка проезжей части.
На столичных улицах началась долгожданная весенняя уборка
Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг пояснил, что к весенней уборке можно приступать при условии, что плюсовая температура держится минимум полдня, а в водостоках растаял снег и лед. Температура воздуха в феврале была на 2,5 градуса выше средней, поэтому первые уборочные машины начали работать уже 19 февраля. Начиная с этого времени уборка производилась в дневное время с использованием техники для сбора гранитной крошки. Нынешние погодные условия и прогноз на ближайшие недели позволяют производить уборочные работы при задействовании бригад, а также использовать вакуумные и моечные машины.
«В приоритете – уборка гранитной крошки с пешеходных и велосипедных дорожек, а также с остановок общественного транспорта, - сказал Сульг. – За зиму на пешеходно-велосипедных дорожках было распределено 2557,7 тонн гранитной крошки, к настоящему моменту первичное обслуживание дорожек по большей части выполнено. Гранитная крошка убрана с 2/3 асфальтированной поверхности, собрано более 1600 тонн крошки и сора. В общей сложности собрана 321 тонна бытовых отходов. Обслуживаемые Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства пешеходные и велосипедные дорожки мы надеемся очистить от гранитной крошки к концу этой недели. Основательная мойка улиц начнется с наступлением стабильной плюсовой температуры на тех улицах, где уже произведены первичные уборочные работы».
Параллельно ведется уборка насыпных материалов, дорожной пыли и сора с дорог, парковок, лестниц, бордюров и островков безопасности. Также идет сбор оставшейся прошлогодней листвы – работы будут завершены, когда поверхность земли подсохнет. Минувшей осенью из-за погодных условий собрать все листья не удалось, поскольку период между первыми заморозками, когда опадают листья, и образованием устойчивого снежного покрова составил всего 10 дней, при этом на сбор всех опавших листьев требуется не менее 30 дней.
Районные управы также приступили к весенней уборке. Первые уборочные работы на обслуживаемых районными управами пешеходных дорожках уже проведены, на проезжей части работы продолжатся и в апреле. Партнеры районных управ к настоящему моменту собрали уже 277 тонн гранитной крошки.
Скопившуюся за зиму гранитную крошку должны убирать также и владельцы прилегающей к дороге недвижимости. Воздуходувы, предназначенные для уборки листьев, согласно правилам благоустройства, при весенней уборке использовать нельзя, поскольку в ходе их работы в воздух поднимается слишком много пыли. Владельцы простаивающих автомобилей должны очистить пространство под своим транспортным средством и территорию в радиусе одного метра от него.
Автовладельцам рекомендуется задуматься о смене шипованной резины на летнюю, поскольку зимние дорожные условия уже миновали, а использование шипованной резины на асфальте снижает эффективность уборки городских улиц. При использовании шипованных покрышек в воздух продолжает попадать опасная для здоровья пыль, кроме того, их надежность на влажном и сухом асфальте ниже, чем летних. Также желательно вымыть автомобили от скопившейся за зиму грязи.