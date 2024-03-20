«Заложил бы бомбу в школе». Разговор мальчиков привлек в гимназию полицию

В прошлую пятницу в Ракверской государственной гимназии произошел печальный и тревожный инцидент, в результате которого в здание прибыла полиция в усиленном составе. Вся цепь событий началась с личного общения двух учеников в социальных сетях.
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На этой неделе директор школы Лийса Пуусепп отправила письмо школьному коллективу, где объяснила обстоятельства происшествия. «В пятницу, 15 марта, в школе произошел крайне печальный инцидент, который потребовал вмешательства полиции», - говорится в письме, находящемся в распоряжении Virumaa Teataja.