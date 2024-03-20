«Заложил бы бомбу в школе». Разговор мальчиков привлек в гимназию полицию

К счастью, полиции удалось быстро установить, что реальной угрозы для школы не было, и саперов вызывать не пришлось. Изображение иллюстративное.

В прошлую пятницу в Ракверской государственной гимназии произошел печальный и тревожный инцидент, в результате которого в здание прибыла полиция в усиленном составе. Вся цепь событий началась с личного общения двух учеников в социальных сетях.