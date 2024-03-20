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«Заложил бы бомбу в школе». Разговор мальчиков привлек в гимназию полицию

Кевин Вольтер
, Virumaa Teataja
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К счастью, полиции удалось быстро установить, что реальной угрозы для школы не было, и саперов вызывать не пришлось. Изображение иллюстративное.
К счастью, полиции удалось быстро установить, что реальной угрозы для школы не было, и саперов вызывать не пришлось. Изображение иллюстративное. Фото: Urmas Luik

В прошлую пятницу в Ракверской государственной гимназии произошел печальный и тревожный инцидент, в результате которого в здание прибыла полиция в усиленном составе. Вся цепь событий началась с личного общения двух учеников в социальных сетях.

На этой неделе директор школы Лийса Пуусепп отправила письмо школьному коллективу, где объяснила обстоятельства происшествия. «В пятницу, 15 марта, в школе произошел крайне печальный инцидент, который потребовал вмешательства полиции», - говорится в письме, находящемся в распоряжении Virumaa Teataja.

«Один ученик 1G класса отправил другому ученику сообщение через социальные сети, которое содержало ключевые слова "бомба" и "школьное здание". Это привлекло внимание организаций, отслеживающих социальные сети, и информация о сообщении с такими ключевыми словами немедленно дошла до Департамента полиции и погранохраны, сотрудники которой реагировали соответствующим образом - с повышенной готовностью», - объяснила Пуусепп

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