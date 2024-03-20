В среду, 20 марта, в 14:44 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Рохелисе в городе Тюри. Спасатели вынесли из задымленного дома человека, чью жизнь спасти не удалось.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ В результате пожара в жилом доме погиб человек
О пожаре в Центр тревоги сообщил сосед, который заметил пламя в окне жилого дома и дым, заполнивший двор и комнату. Спасательная команда Тюри, прибывшая на место через три минуты после вызова, обнаружила горящее здание и, поскольку была предварительная информация о том, что в доме может находиться пожилая женщина, спасатели в противодымном снаряжении немедленно начали поиски пострадавшей.
В самой сильно пострадавшей от огня комнате был найден человек, чью жизнь спасти не удалось. Причину пожара и другие обстоятельства выяснит дальнейшее расследование.
Спасатели продолжают тушение пожара и поиски очагов возгорания. В тушении пожара участвуют профессиональные спасатели Тюри, Пайде, Вяндра и спасатели-добровольцы Вяэтса.
На данный момент в Эстонии в результате пожаров погибло уже 22 человека, из них шесть в Западной Эстонии.