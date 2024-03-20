Местные жители, защищавшие лес, добились победы в суде

11 июня 2020 года Тартуское горсобрание утвердило детальную планировку участков по Хиподрооми, 4 и Мянниметса теэ, 3А в Ихасте, согласно которой предусматривалось создание 28 участков под индивидуальные жилые дома (36 процентов территории), пять участков природной земли (56 процентов территории) и участок под дорогу и улицу.

НКО Ihaste Elanike Liit в тот же день обратилась в Тартуский административный суд с жалобой и требованием аннулировать детальную планировку. 15 июля 2021 года административный суд не удовлетворил жалобу. Вслед за этим жители Ихасте подали апелляцию в Тартуский окружной суд, который 8 сентября позапрошлого года решил не удовлетворять ее.

Вслед за этим Ihaste Elanike Liit обратился с кассационной жалобой в Госсуд и в среду добился окончательной победы над городом.