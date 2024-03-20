Сегодня в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу высокопоставленного сотрудника Департамента полиции и погранохраны Ээрика Хельдна, бывшего генерального директора департамента Эльмара Вахера и бывшего руководителя Центральной криминальной полиции Айвара Алавере.
ДЕЛО ПОЛИЦЕЙСКИХ ⟩ Обвинение настаивает на своей теории по поводу трудоустройства Хельдна
У Маргуса Курма, защитника бывших полицейских, в ходе предварительного слушания возникло два основных вопроса.
Во-первых, в обвинительном заключении не уточняется, почему ротация Ээрика Хельдна была незаконной, то есть, какая именно норма была нарушена.
«Против чего я спорю?» - спросил Курм в зале суда.
«В обвинительном заключении говорится, что назначение и ротация были незаконными. Но почему они были незаконными, из обвинительного заключения остается неясным», - пояснил Курм после слушаний журналисту Postimees.
В ответ прокурор Алан Рюйтель заявил следующее: если Курм имел в виду, что никакого конкретного нарушения, связанного с назначением, не было, то на самом деле это не так.
Рюйтель подчеркнул, что даже если суд в конечном итоге не согласится с юридической квалификацией, это не означает, что подсудимые будут оправданы.
«Можно привести пример, что кого-то обвиняют в мошенничестве, но суд приходит к выводу, что вместо этого было совершено хищение», - добавил прокурор.
Важно, чтобы административный акт о назначении Хельдна соответствовал правилам как с фактической, так и формальной точек зрения, подчеркнул он.
«Наша претензия заключается в том, что содержание административного акта не соответствует действительности. Человека нельзя назвать полицейским в ситуации, когда он уже где-то работает», - заявил Рюйтель.
«Ээрик Хельдна работал в Разведывательном центре Сил обороны (LUK), а затем был назначен на службу в полицию. На наш взгляд, это уже ошибка, потому что на тот момент он даже из LUK еще не уволился. В какой-то момент его назначили одновременно в два госучреждения. Они не видят в этом проблемы, мы видим», - добавил Алан Рюйтель.
После того, как Хельдна в 2019 году официально вернулся на работу в Департамент полиции и погранохраны, он продолжал работать сначала в Разведывательном центре Сил обороны, а затем в Налоговом-таможенном департаменте.
Кроме того, он также несколько раз подавал резюме на различные вакансии в Департаменте полиции, а прошлой весной начал работать в качестве советника гражданской миссии Евросоюза в Украине в сфере борьбы с организованной преступностью.
Однако прокурор не воспринимает эту информацию как исчерпывающий аргумент.
«Наша теория состоит в том, что в 2019 году у него, конечно же, не было никакого желания возвращаться в полицию», - заявил Рюйтель.
По его словам, все действия Хельдна «были связаны исключительно со стремлением обеспечить себе пенсию за выслугу лет».
Адвокат Маргус Курм также возразил против утверждений прокуратуры, что Хельдна, Вахер и Алавере якобы действовали как группа в юридическом смысле - это может рассматриваться как отягчающее обстоятельство.
Алан Рюйтель на это возразил, что, по данным прокуратуры, Вахер и Алавере действовали скоординировано, пытаясь помочь Хельдна оформить себе пенсию за выслугу лет.
Первое открытое заседание суда запланировано на 25 июня, всего до января 2025 года состоится 25 сессий.
Прокуратура объявила, что она планирует привлечь в ходе процесса 41 свидетеля, при этом с согласия защиты можно рассмотреть возможность публикации ранее данных показаний по делу 28 из них.
Представители обвинения предполагают, что это ускорит процесс примерно на десять судебных дней, адвокаты в этом сомневаются.
В ходе заседания предполагалось обсудить порядка 2000 страниц представленных письменных материалов.
Обвинение хотело рассмотреть эти материалы в целом, но, по мнению Курма, у защиты должна быть возможность решить, относятся ли доказательства к делу или нет, по каждой из улик (в частности, это касается электронных писем).
В чем суть обвинений?
В направленном в суд уголовном деле Государственная прокуратура обвиняет Ээрика Хельдна в мошенничестве и в подстрекательстве к должностному подлогу, бывшего генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера как должностное лицо в пособничестве мошенничеству и в должностном подлоге, а бывшего руководителя Центральной криминальной полиции Айвара Алавере как должностное лицо в пособничестве мошенничеству и должностному подлогу.
Обвинение заключается в том, что Ээрик Хельдна при содействии Эльмара Вахера и Айвара Алавере создал у Департамента социального страхования ложное впечатление о том, что по состоянию на 5 мая 2022 года он имеет 25 лет стажа в должности сотрудника полиции, на основании чего Департамент социального страхования начал выплачивать ему пенсию за выслугу лет на основании Закона о пенсионном обеспечении за выслугу лет.
Как утверждают прокуроры, в феврале 2019 года Хельдна договорился с Вахером о том, что его оформят на службу в Департаменте полиции и погранохраны, и в тот же день направят обратно на должность в Разведывательный центр Сил обороны, где Хельдна уже работал и где его работа никогда не прекращалась. В то же время, согласно обвинительному заключению, Вахер и Алавере договорились о должности для него в секретном подразделении по защите свидетелей Центральной криминальной полиции.
Согласно обвинению, в тот же день были составлены приказы о якобы назначении Хельдна на службу в Департамент полиции и погранохраны и произведена ротация его на прежнюю должность. Согласно обвинению, и Хельдна, и Вахер, и Алавере знали, что первый не собирается приступать к исполнению должностных обязанностей в Департаменте полиции и погранохраны, и видимое оформление на должность было согласовано для того, чтобы у Хельдна, работающего в другом учреждении, в будущем возникла возможность получать так называемые пенсии полицейского.
Прокуратура настаивает, что путем подачи в Департамент социального страхования заявления на пенсию с созданными для видимости стажа документами, Хельдна при содействии Вахера и Алавере, совершил мошенничество. Поскольку в заявлении о пенсии содержались документы, в которых, согласно обвинению, также отражался созданный для видимости стаж Хельдна, то Вахер, издавая приказы при подстрекательстве Хельдна и при содействии Алавере, совершил подлог, будучи должностным лицом.
Государственный прокурор Юрген Хюва произнес, что собранные в ходе уголовного производства доказательства подтверждают, по мнению прокуратуры, что служебные отношения Хельдна были созданы только лишь документально и целью этого было достижение его 25-летнего стажа.
«По мнению прокуратуры, собранные в ходе досудебного производства доказательства указывают на преступление. Поскольку только суд может решить, совершили ли Хельдна, Вахер и Алавере преступление, то прокуратура направила уголовное дело в суд. Суд даст оценку одному эпизоду карьеры заслуженных чиновников, что не сведет на нет заслуги, накопленные ими за многолетнюю службу Эстонскому государству», - сказал Хюва.
«С другой стороны, собранными доказательствами поднимается вопрос о том, почему чиновники, целью работы которых было убеждаться в корректной деятельности других и действовать от имени государства и во благо государства, решили, согласно обвинению, использовать правила в пользу Хельдна», - добавил Хюва.
Департамент социального страхования предъявил в отношении Ээрика Хельдна требование возмещения имущественного ущерба. По состоянию на 6 октября 2023 года сумма требования составляла 7472 евро, но поскольку пенсионные выплаты продолжаются, то, в случае обвинительного приговора, у Департамента социального страхования возникает право требования возврата всей выплаченной к настоящему моменту пенсии. Согласно расчетам Департамента социального страхования, общая сумма всех пенсионных выплат в будущем может составить более 1,6 млн евро.
В случае признания Хельдна виновным в суде, его может ждать денежное наказание или тюремное заключение на срок до четырех лет. В случае признания Вахера и Алавере виновными в суде, суд может наказать их тюремным заключением на срок от одного года до пяти лет, поскольку они обвиняются в действиях, совершенных в качестве должностного лица.