ДЕЛО ПОЛИЦЕЙСКИХ ⟩ Обвинение настаивает на своей теории по поводу трудоустройства Хельдна

Обвинение хотело рассмотреть эти материалы в целом, но, по мнению Курма, у защиты должна быть возможность решить, относятся ли доказательства к делу или нет, по каждой из улик (в частности, это касается электронных писем).

В чем суть обвинений?

В направленном в суд уголовном деле Государственная прокуратура обвиняет Ээрика Хельдна в мошенничестве и в подстрекательстве к должностному подлогу, бывшего генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера как должностное лицо в пособничестве мошенничеству и в должностном подлоге, а бывшего руководителя Центральной криминальной полиции Айвара Алавере как должностное лицо в пособничестве мошенничеству и должностному подлогу.

Обвинение заключается в том, что Ээрик Хельдна при содействии Эльмара Вахера и Айвара Алавере создал у Департамента социального страхования ложное впечатление о том, что по состоянию на 5 мая 2022 года он имеет 25 лет стажа в должности сотрудника полиции, на основании чего Департамент социального страхования начал выплачивать ему пенсию за выслугу лет на основании Закона о пенсионном обеспечении за выслугу лет.