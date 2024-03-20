Суд ЕС снял санкции с российского автогонщика Мазепина

Суд Европейского союза отменил санкции ЕС в отношении российского автогонщика Никиты Мазепина.

Семейная связь спортсмена с его отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, не является достаточным основанием считать его связанным с ним общими интересами, заявил суд в Люксембурге в среду, 20 марта.

Суд: критерий «ассоциации» не был установлен

Судьи напомнили, что Никита Мазепин был внесен в черный список ЕС в марте 2022 года в ответ на начало полномасштабного российского вторжения в Украину, что привело к заморозке его активов в Евросоюзе и запрету въезда на его территорию.

Решение было основано на связях автогонщика с его отцом, миллиардером и владельцем «Уралкалия» Дмитрием Мазепиным, работающим в секторах российской экономики, обеспечивающих существенный источник доходов властей РФ.

По данным Совета ЕС, Дмитрий Мазепин через связанные с ним компании являлся ключевым спонсором деятельности своего сына в качестве пилота в команде Haas «Формулы-1».

Включая Мазепина в черный список, Совет ЕС применил в его отношении критерий «ассоциации», который подразумевает наличие связи, выходящей за рамки семейных отношений и установленной с учетом конкретных, точных и последовательных признаков.

Наличие такой связи в Брюсселе установлено не было, указали судьи.

Через несколько дней после начала полномасштабной войны РФ против Украины команда Haas разорвала контракт с Никитой Мазепиным, а затем ЕС ввел против него персональные санкции.

С 2023 года он выступает в Азиатской серии Ле-Ман.

Суд отказался снять санкции с Дмитрия Мазепина

Между тем, в ноябре 2023 года Суд ЕС отказался снимать санкции с отца автогонщика, основателя группы «Уралхим» Дмитрия Мазепина.

Суд напомнил, что в первый день полномасштабной войны Мазепин вместе с другими бизнесменами присутствовал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и другими членами российского правительства, на которой обсуждались последствия западных санкций для российской экономики.

Тот факт, что Мазепина пригласили на эту встречу, «показывает, что он входит в ближайшее окружение Путина и поддерживает или реализует действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», отмечается в документе.