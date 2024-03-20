По словам продукт-менеджера страхования транспортных средств и машин Seesam Сийма Сиймера, этот год обещает стать рекордным по числу повреждений стекол - рано ушедшая зима оставила после себя большое количество острых камешков и выбоин, которые еще до конца февраля начали создавать засечки, царапины и сколы на автомобильных стеклах.
Пришедшая раньше срока весна сулит рекордное количество повреждений автомобильных стекол
По его словам, последующие месяцы принесут много работы страховым компаниям, которые помогают клиентам устранять участившийся из-за весенней погоды ущерб. По словам представителя Seesam, почти каждый второй весенний страховой случай по каско представляет собой повреждение стекла - в 97% из них страдают именно лобовые стекла.
«Учитывая, как активно началась весна, крайне вероятно, что этот сезон принесет с собой повышенное количество обращений в автосервис для ремонта стекол. Страхование, как правило, предлагает защиту от повреждений стекол либо совсем без доли собственной ответственности, либо с собственной ответственностью 10%, однако стоит учитывать, что компенсации подлежит далеко не каждое повреждение стекла», - сказал он.
По его словам, на рабочем столе у специалистов по рассмотрению ущерба каждый год оказывается какой-нибудь случай, когда автовладелец желает, чтобы страховщик заменил лобовое стекло, которое еще до скола было настолько поврежденным, изношенным или потускневшим, что требовало замены.
«Страхование предназначено для преодоления непредвиденных ситуаций, например, когда повреждение стеклу наносит какой-нибудь внезапный удар либо столкновение с другим транспортным средством или иным предметом. Страховщик может отказать в возмещении ущерба, если видно, что водитель не заботился о лобовом стекле. Поэтому страховка не покрывает и ущерб, возникший, например, в ходе очистки стекла ото льда или снега либо из-за того, что между дворниками застряли камешки или мелкозернистая пыль», - объяснил эксперт по страхованию.
По его словам, ездить с изношенным или поцарапанным стеклом крайне опасно, поскольку по-весеннему яркое солнце делает поврежденное стекло, по сути, непрозрачным. «Во избежание этого стоит следить, чтобы между дворниками не скапливалась грязь, а также регулярно их мыть и менять», - сказал он.
По словам представителя Seesam, самые распространенные случаи ущерба по каско - это сколы, причиненные влетевшими в лобовое стекло камешками, а также трещины, возникающие в результате проезда по выбоинам. Сиймер заверил, что в таких случаях автовладелец также способен снизить риски.
«Чем меньшую дистанцию вы соблюдаете с другими водителями, тем выше вероятность, что траектория полета камешка, оказавшегося под колесами движущегося впереди автомобиля, затронет и ваше лобовое стекло, бампер, капот, решетку или что-то еще. Достаточная дистанция, неусыпная внимательность, как в сезон гололедицы, и скорость, позволяющая безопасный объезд, помогут избежать и выбоин, при проезде по которым от давления на корпус автомобиля на месте какой-нибудь старой засечки или незаметного повреждения может возникнуть трещина на лобовом стекле или намного более серьезный ущерб», - сказал Сиймер.
Если на стекле автомобиля появилась трещина, проблему, по его словам, следует решать сразу. «Ни в коем случае не стоит откладывать ремонт скола на будущее - тогда на его месте может образоваться уже трещина, которая ограничит обзор, а ее ремонт потребует уже больше времени. Сразу связывайтесь со своим страховым обществом, большинство из них рассматривает случаи ущерба со стеклами очень быстро», - порекомендовал страховщик.