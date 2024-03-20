Пришедшая раньше срока весна сулит рекордное количество повреждений автомобильных стекол

По его словам, ездить с изношенным или поцарапанным стеклом крайне опасно, поскольку по-весеннему яркое солнце делает поврежденное стекло, по сути, непрозрачным. «Во избежание этого стоит следить, чтобы между дворниками не скапливалась грязь, а также регулярно их мыть и менять», - сказал он.

По словам представителя Seesam, самые распространенные случаи ущерба по каско - это сколы, причиненные влетевшими в лобовое стекло камешками, а также трещины, возникающие в результате проезда по выбоинам. Сиймер заверил, что в таких случаях автовладелец также способен снизить риски.

«Чем меньшую дистанцию вы соблюдаете с другими водителями, тем выше вероятность, что траектория полета камешка, оказавшегося под колесами движущегося впереди автомобиля, затронет и ваше лобовое стекло, бампер, капот, решетку или что-то еще. Достаточная дистанция, неусыпная внимательность, как в сезон гололедицы, и скорость, позволяющая безопасный объезд, помогут избежать и выбоин, при проезде по которым от давления на корпус автомобиля на месте какой-нибудь старой засечки или незаметного повреждения может возникнуть трещина на лобовом стекле или намного более серьезный ущерб», - сказал Сиймер.

Если на стекле автомобиля появилась трещина, проблему, по его словам, следует решать сразу. «Ни в коем случае не стоит откладывать ремонт скола на будущее - тогда на его месте может образоваться уже трещина, которая ограничит обзор, а ее ремонт потребует уже больше времени. Сразу связывайтесь со своим страховым обществом, большинство из них рассматривает случаи ущерба со стеклами очень быстро», - порекомендовал страховщик.