ИНТЕРВЬЮ ⟩ Тридцать тысяч евро и восемь лет судов – политику дорого обошлась бесплатная стрижка

Не устаю напоминать, что следователь, который вел мое дело о коррупции в полиции в 2014 году, сейчас работает в PRIA начальником контрольного отдела. Если кто-то говорит, что связей нет, я говорю: позвольте посмеяться. Если бы я был генеральным директором PRIA, я бы спросил, почему мы занимаемся такими вещами. Все разговоры о том, что соответствующие требования приходят из Европы – полная чушь, извините. Это чисто внутригосударственная попытка указать Лемберу на его место.

– Какие споры все еще не разрешены?

– Несколько лет назад от PRIA подали гражданские иски по двум делам, и мы их оспорили.

– Вам пришлось воспользоваться тележкой, чтобы вывезти материалы из прокуратуры. Что вы теперь будете делать с этой стопкой бумаги?

– Был вариант позволить их уничтожить, но я пошел забрать их, потому что тогда была изъята вся строительная документация Vudila, в которую входили не оцифрованные материалы.

Есть также материалы ходатайства к PRIA о получении пособия, и эти документы мне понадобятся на случай, если споры продолжатся.

Остальное вообще мусор. Возможно, когда-нибудь внукам будет интересно почитать.

– Казус с PRIA закончился оппортунитетом. Почему вы согласились на это?

– Тогда было много кукареканья о том, что Лембер воспользовался возможностью, были разговоры о каком-то отмывании денег и тому подобном.