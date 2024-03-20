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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Тридцать тысяч евро и восемь лет судов – политику дорого обошлась бесплатная стрижка

Эйли Арула
, журналист
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В центре обвинения Каяра Лембера во взяточничестве была стрижка за девять евро в парикмахерской Tuuli Tiro. Суд оправдал Лембера и Тиро, отметив в решении в качестве объяснения, что общение между ними было «социально адекватным».
В центре обвинения Каяра Лембера во взяточничестве была стрижка за девять евро в парикмахерской Tuuli Tiro. Суд оправдал Лембера и Тиро, отметив в решении в качестве объяснения, что общение между ними было «социально адекватным». Фото: Margus Ansu
  • Лембер рассматривает возможность подачи требования о возмещении ущерба
  • Судебные издержки составили почти 110 000 евро
  • Понадобилась тележка, чтобы увезти материалы дела

Десять лет с начала уголовного расследования, почти восемь лет после задержания, более ста тысяч евро судебных издержек, полная тележка материалов по делу и одна стрижка стоимостью девять евро.

Вот некоторые ключевые слова, которыми можно обобщить дело бывшего вице-мэра Тарту Каяра Лембера. Но борьба еще не окончена.

– С момента вашего задержания в конце мая исполнится восемь лет. После этого на вашей политической карьере был сразу поставлен крест. От чего еще вам пришлось отказаться за это время?

– Когда я проснулся утром 24 мая 2016 года, я был вице-мэром Тарту, председателем совета Тартуского научного парка, главой правления целевых учреждений Lõuna-Eesti turism и Tartumaa turism, а также председателем совета одной из крупнейших государственных компаний – акционерного общества Elering. Когда я проснулся на следующее утро, я был безработным преступником. Я не могу подвести итог лучше – я был уничтожен.

Больше всего меня раздражает то, что люди, арестовавшие меня в то время, считали меня преступником, они выражали впечатление, что признание виновным было только еще одной маленькой формальностью. К тому же, думая про те годы, мне же тогда исполнялось сорок... Я потратил свои лучшие годы на этот процесс.

Задумайтесь на минутку, что происходит вокруг человека в такой ситуации. Я прежде уже говорил о детях и о том, как с ними обращались в школе. Самым трудным было наблюдать со стороны, как все это переживали мои родители.

– Планируете ли вы подать требование против юридической системы о возмещении ущерба за потерянные годы?

– На данный момент в Эстонии отсутствует основа для этого, но я думаю, что общество к этому готово, такая возможность должна возникнуть. Необходимо обратиться к Конституции Эстонии, из которой следует, что человек имеет право на разумное производство, поэтому я считаю, что мой иск о возмещении ущерба также заслуживает рассмотрения.

– Насколько велика должна быть сумма требования о возмещении ущерба?

– Есть несколько вариантов. Один из подходов, который мне очень нравится, – это сравнить мои доходы за какой-то период времени до и после того, как я «сошел с дистанции». Конечно, при оценке морального ущерба необходимо рассчитывать, как его измерить. Это только мой ущерб или ущерб, нанесенный семье.

Есть и третий аспект, который также очень сложно измерить. Это потерянный доход. Развлекательный центр Vudila, которым я владел, летом после моего задержания потерял довольно много клиентов, это сложно доказать, но я знаю, что это было так. В тот раз я был вынужден продать свою долю в важной для меня компании, чтобы профинансировать судебные расходы. Если все это учесть, эта сумма достигнет сотен тысяч евро.

– Насколько реально, что требование возмещения ущерба будет удовлетворено?

– Эта вероятность не слишком высока. В любом случае, это должно пройти через суд. Как заявляют и в прокуратуре, чтобы возникла судебная практика, человек должен довести производство до конца.

Я слышал, что, если бы решение по моему делу было оставлено на усмотрение тартуской прокуратуры, вероятно, с ним бы пришлось дойти до Государственного суда, но решение окружного суда было относительно черно-белым, и поделать особо было нечего. Но, учитывая этот принцип, следует, что такая судебная практика должна быть создана. Как аукнется, так и откликнется.

– Сколько вы заплатили в качестве судебных издержек?

– Фактические судебные издержки составили почти 110 000 евро. Я получил обратно 60 000 евро за завершенные эпизоды, и в какой-то момент должно поступить еще около 20 000 евро.

Реальность такова, что я потерял восемь лет, почти 30 000 евро, и в конце концов я еще и должен чувствовать себя победителем. Если вы посмотрите на все это в целом, то как будто не имеет значения, остался ли я в итоге виноват или прав, потому что весь процесс был абсурдным.

– Давайте напомним, с чего все началось. Многие, наверное, забыли, что, помимо стрижки и работ по благоустройству, проведенных в Раади, расследование касалось еще и городского общественного туалета.

– Все началось с дискуссии в городской администрации, где речь шла о том, что городу нужны общественные туалеты, стоимость которых составляла сотни тысяч евро. Я тогда в ходе этой дискуссии еще сказал, что один сортир все-таки не может столько стоить. Я предложил, чтобы один парень спроектировал этот туалет, а также построил прототип, чтобы показать стоимость. Данные суммы не выходили за пределы условий закупки.

В тот момент этот эксперимент остался незавершенным, и проект завершили другие, но этот туалет в парке Пыллу все еще существует и работает. Разбирательство по поводу туалета закончилось, когда стало понятно, что город выиграл от этого процесса десятки тысяч евро.

– Один эпизод также касался кинотеатра.

– Еще была масштабная облава, когда пришли арестовывать имущество в Vudila. Это касалось кинотеатра Ahhaa. Когда-то центр Vudila купил кинотеатр у центра Ahhaa за 10 000 евро.

Претензия касалась того факта, что в балансовом отчете Ahhaa указана стоимость кинотеатра в несколько сотен тысяч евро. Возник вопрос, на кого я повлиял, чтобы этот кинотеатр достался так дешево. После того как выяснилось, что тот кинотеатр, стоимость которого отыскали в балансе Ahhaa, был 4D-кинотеатр, расположенный в торговом центре Lõunakeskus, который был значительно больше и лучше, чем тот, который купил центр Vudila и который годами стоял на складе где-то в Таллинне.

Эффектная концовка этого действа состоялась несколько лет спустя, когда из Ahhaa мне написали, не хотел бы теперь я купить кинотеатр, располагавшийся в Lõunakeskus. Из спортивного интереса спросил, сколько он стоит. Сказали 5000 евро, потому что на тот момент эти 4D-решения устаревали за месяцы, а не за годы.

Не хочу принижать работу следователей, но в какой-то момент дело стало разваливаться. Думали, что откуда-то должно было вылезти что-то большое, но ничего не вылезало.

В какой-то момент допросили даже советника ректора Тартуского университета, с которым мы обсуждали тему о том, что Oeconomicum должен появиться в центре города. В то время университет планировал построить его на поле Маарьямыйза, но город и ИТ-компании считали, что он должен быть в центре города. Версия следствия заключалась в том, что у Лембера должны были иметься какие-то личные интересы в том, чтобы это здание университета было построено в начале улицы Роози. Я не мог оставаться серьезным, читая это.

– Есть ли на данный момент хоть какое-нибудь представление о том, с чего вообще началось все расследование?

– Вероятно, все началось с PRIA и с того, что там было расследование, касавшееся объектов, связанных с предприятием Lõuna Ehitus, принадлежавшим Яаго Роосманну, и решили, что все, для кого строили Lõuna Ehitus, были преступниками.

Расследование в PRIA началось в конце 2013 года, в марте 2014 года оно дошло до полицейского участка. Дальше все пошло серьезно: два года прослушивания, потом девять месяцев топ-топ (слежки прим. Э.А.), а потом задержание. А три из пяти разрешений на слежку были аннулированы судом.

Признаю, что в 2010 году, возможно, были какие-то формальные ошибки в связанных с PRIA ходатайствами, но факт в том, что все самофинансирование было уплачено. Фактом является и то, что все было построено до конца.

Не устаю напоминать, что следователь, который вел мое дело о коррупции в полиции в 2014 году, сейчас работает в PRIA начальником контрольного отдела. Если кто-то говорит, что связей нет, я говорю: позвольте посмеяться. Если бы я был генеральным директором PRIA, я бы спросил, почему мы занимаемся такими вещами. Все разговоры о том, что соответствующие требования приходят из Европы – полная чушь, извините. Это чисто внутригосударственная попытка указать Лемберу на его место.

– Какие споры все еще не разрешены?

– Несколько лет назад от PRIA подали гражданские иски по двум делам, и мы их оспорили.

– Вам пришлось воспользоваться тележкой, чтобы вывезти материалы из прокуратуры. Что вы теперь будете делать с этой стопкой бумаги?

– Был вариант позволить их уничтожить, но я пошел забрать их, потому что тогда была изъята вся строительная документация Vudila, в которую входили не оцифрованные материалы.

Есть также материалы ходатайства к PRIA о получении пособия, и эти документы мне понадобятся на случай, если споры продолжатся.

Остальное вообще мусор. Возможно, когда-нибудь внукам будет интересно почитать.

– Казус с PRIA закончился оппортунитетом. Почему вы согласились на это?

– Тогда было много кукареканья о том, что Лембер воспользовался возможностью, были разговоры о каком-то отмывании денег и тому подобном.

Эта часть не имела ко мне никакого отношения как к частному лицу. В отношении меня до суда дошел один эпизод PRIA на сумму 13 000 евро, а потом был предложен оппортунитет, потому что судья сменился. У предпринимателей, участвовавших в этом деле, был выбор: повторить более сорока заседаний или воспользоваться этой возможностью, которая обошлось мне в 1500 евро. Это должно было произойти комплексно, то есть все предприниматели должны были с этим согласиться. Оглядываясь назад, я немного жалел об этом решении, но дали понять, что единственный способ положить конец делу PRIA – это добиться того, чтобы все вовлеченные стороны согласились на оппортунитет.

– После вступления приговора в силу, какое впечатление произвел комментарий главного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя, в котором она выразила сожаление по поводу того, что правовая система испытывает трудности с разумным исполнением одного уголовного процесса?

– У обычного человека могло сложиться впечатление, что у Каяра Лембера попросили извинения. Если я взгляну на этот текст как кретин, провозившийся с этим восемь лет, и сравню его с комментарием, который последовал за делом руководителей волостью Отепя, то можно будет сделать вывод, что к этому разделу следует относиться как к возможности, а не как к препятствию. Статья об ограничении на деятельность – это такая возможность, на основании которой можно осудить практически в любого человека. Самый печальный пример в данном случае был в случае с Вальво Семиларски.

– Бывший вице-мэр Тарту Вальво Семиларски тогда был частично виновен в нарушении ограничения на деятельность.

– В этом случае не было никакого злого умысла, никакого преступления.

Он остался виноватым, поскольку формально существовала угроза коррупции, была формальная связь с участником тендера. За столом в Тартуской горуправе сидят руководитель внутреннего контроля и городской секретарь, которые являются юристами. Тогда никому в голову не пришла мысль о том, что может возникнуть риск нарушения ограничения на деятельность. Любой здравомыслящий человек самоустранился бы. Я тогда поступил бы также, и Вальво тоже поступил бы так.

Мне повезло, что я смогу вернуть часть судебных издержек и продолжить действовать с более свободными руками карт, но Вальво отменили. Он этого не заслужил. Я понимаю, почему суд принял такое решение, ведь формальная зацепка была.

– Вместе с вами четырем вице-мэрам Тарту были выдвинуты подозрения в коррупции. Дело Прийта Хумала все еще не завершено. У сторонников теорий заговора может сложиться впечатление, что расследование в отношении этих должностных лиц заводится на основы квоты.

– Я старался воздерживаться от подобной паранойи, но более чем убежден, что в 2015 году всю горуправу Тарту прослушивали и что-то искали. Я как человек понимаю, что в ходе следствия возникает какое-то представление, внутреннее убеждение. Тогда приходится искать доказательства. Вот откуда и взялось прослушивание моих телефонных разговоров и слежка за мной.

Если 24 мая 2016 года, после моего ареста, на пресс-конференции прокуратуры и полиции говорилось, что обществу нанесен вред из-за того, что такое высокое должностное лицо вообще было заподозрено, то теперь, спустя восемь лет, я вынужден с этим согласиться. Ущерб обществу достаточно велик, в первую очередь самой прокуратуре. Я не хочу очернять прокуратуру в целом, там работает много хороших людей, которые делают правильное дело.

– Находите ли вы что-то хорошее в этой истории, оглядываясь назад?

– Ко мне много раз обращались за советом на подобные темы, я как бы опытный советчик. Шучу, я задумался об организации обучающего курса «Как держать голову высоко поднятой, когда ты в дерьме по шею». Самое главное во всем этом деле то, что помимо грамотных юристов у меня была поддержка хороших друзей, сплоченная семья и чувство как черного, так и белого юмора.

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