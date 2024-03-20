«Новости в 7» за 20 марта: что будет с Центристской партией, кому и как в Украине доставляют помощь наши волонтеры, самое время очистить крыши от гнезд птиц и учимся создавать красоту из стабилизированных растений

Сегодня в выпуске:

- Как скажется на судьбе Центристской партии судебный приговор и штраф размером миллион евро? Под угрозой предвыборные кампании, от которых будет зависеть и сохранение центристами власти в Таллинне.

- Это важно: какое место занимает Эстония в рейтинге самых счастливых стран мира; почему польские фермеры устроили самую ожесточенную акцию протеста

- Донские степи и город Днепр, Херсон и Одесса. Гуманитарная помощь из Эстонии доставляется нуждающимся в ней украинцам точечно и прямо в руки. Наш специальный корреспондент выяснял, что больше всего требуется на фронте и почему эстонцам важно продолжать помогать воюющей стране

- Весна - это не только радостные эмоции от пробуждения природы и наступления тепла. Для жителей приморских районов это еще и возвращение сезона громких и надоедливых птиц. Как безопасно и не нарушая закона избавить свои территории от их гнезд, разбирался наш корреспондент

- Это интересно: монетки изъять, цены округлить - что нас ждет на кассах магазинов с 2025-го года; знаменитый Вестминстерский замок приходит в упадок; что умеет делать робот-кассир?

- Возможно ли создать букет из живых цветов, которые не будут вянуть и смогут годами радовавать вас своей свежестью и яркостью? Ответ на этот вопрос - в репортаже нашей съемочной группы, знакомившейся со стабилизированными растениями и тем, как их использовать для украшения дома.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 20 марта.