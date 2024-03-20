Принятый Рийгикогу закон позволит построить новый теледом ERR

Инициированный комиссией по культуре Закон о внесении изменений в Закон о Культурном капитале Эстонии и в Закон о налоге на азартные игры (338 SE) позволяет совету Культурного капитала по предложению министра культуры и при одобрении комиссии по культуре финансировать строительство еще одного государственно важного строения культуры, если это не повлияет на завершение работ по уже включенным в список объектам.

Согласно пояснительной записке, закон создает возможность для строительства нового теледома Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации.

Выбираемое на основании закона строение культуры должно быть объектом государственной важности, выполняющим стратегические цели в сфере культуры, и быть важным для национальной культуры. По завершении строительства добавленного в список объекта следующее строение культуры можно будет выбрать лишь после того, как будут завершены все выплаты за предыдущий объект. Совет Культурного капитала должен один раз в год предоставлять Рийгикогу письменный отчет о финансировании и ходе строительства объектов культуры.

С помощью закона комиссия также хотела бы поддержать финансовое положение творческих лиц-фрилансеров путем предоставления им социальных гарантий. Для этого пособие по творческой работе, выплачиваемое Культурным капиталом Эстонии, будет переквалифицировано в плату за творческую работу. Таким образом, Культурный капитал в дальнейшем сможет назначать плату за творческую работу. Стипендии не будут упразднены и не будут облагаться налогом.