На заседании в среду, 20 марта, Рийгикогу принял закон, позволяющий финансировать строительство еще одного строения культуры государственной важности, если это не повлияет на завершение строительства уже включенных в список объектов.
Принятый Рийгикогу закон позволит построить новый теледом ERR
Инициированный комиссией по культуре Закон о внесении изменений в Закон о Культурном капитале Эстонии и в Закон о налоге на азартные игры (338 SE) позволяет совету Культурного капитала по предложению министра культуры и при одобрении комиссии по культуре финансировать строительство еще одного государственно важного строения культуры, если это не повлияет на завершение работ по уже включенным в список объектам.
Согласно пояснительной записке, закон создает возможность для строительства нового теледома Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации.
Выбираемое на основании закона строение культуры должно быть объектом государственной важности, выполняющим стратегические цели в сфере культуры, и быть важным для национальной культуры. По завершении строительства добавленного в список объекта следующее строение культуры можно будет выбрать лишь после того, как будут завершены все выплаты за предыдущий объект. Совет Культурного капитала должен один раз в год предоставлять Рийгикогу письменный отчет о финансировании и ходе строительства объектов культуры.
С помощью закона комиссия также хотела бы поддержать финансовое положение творческих лиц-фрилансеров путем предоставления им социальных гарантий. Для этого пособие по творческой работе, выплачиваемое Культурным капиталом Эстонии, будет переквалифицировано в плату за творческую работу. Таким образом, Культурный капитал в дальнейшем сможет назначать плату за творческую работу. Стипендии не будут упразднены и не будут облагаться налогом.
Плата за творческую работу будет оформляться при помощи договора поручения, что обеспечит получателю платы медицинское, пенсионное страхование и страхование по безработице. Плата за творческую работу будет поделена на количество месяцев творческого периода и будет выплачиваться ежемесячно, чтобы обеспечить фрилансеров стабильным доходом и социальной защитой.
За принятие закона проголосовали 54 члена Рийгикогу , против выступил один депутат.
Рийгикогу принял постановление об утверждении списка строительства и ремонта строений культуры государственной важности 13 сентября 2021 года. Согласно постановлению, в список вошли пять объектов: культурный центр в сердце Тарту, культурный квартал Нарвского Кренгольма «Мануфактура», дом музыки имени Арво Пярта в Раквере, пристройка к уже существующему зданию Национальной оперы и Таллиннский киногородок.
23 ноября 2022 года Рийгикогу принял закон, позволяющий одновременно поддерживать строительство нескольких государственно важных строений культуры вместо двух, если финансирование следующего по списку объекта культуры не влияет на завершение работ по находящемуся выше по списку объекту и Культурный капитал готов начать финансирование и находящегося выше по списку объекта.