На изображениях, сделанных миниатюрными дронами изнутри сильно поврежденного реактора АЭС Фукусима, видны искаженные управляющие устройства и деформированные материалы. Многие вопросы до сих пор остаются без ответа, что показывает, что утилизация атомной станции является крайне сложной задачей.
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ПУГАЮЩИЕ ФОТО ⟩ АЭС Фукусима находится в таком плохом состоянии, что никто не знает, как ее демонтировать
12 фотографий, опубликованных оператором станции, стали первыми, сделанными изнутри наиболее пострадавшего реактора № 1 прямо под сердцевиной реактора.