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ПУГАЮЩИЕ ФОТО ⟩ АЭС Фукусима находится в таком плохом состоянии, что никто не знает, как ее демонтировать

rus.postimees.ee
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Фотографии были опубликованы компанией Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), которая на прошлой неделе организовала двухдневную исследовательскую экспедицию с помощью крошечных беспилотников.
Фотографии были опубликованы компанией Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), которая на прошлой неделе организовала двухдневную исследовательскую экспедицию с помощью крошечных беспилотников. Фото: TEPCO

На изображениях, сделанных миниатюрными дронами изнутри сильно поврежденного реактора АЭС Фукусима, видны искаженные управляющие устройства и деформированные материалы. Многие вопросы до сих пор остаются без ответа, что показывает, что утилизация атомной станции является крайне сложной задачей.

12 фотографий, опубликованных оператором станции, стали первыми, сделанными изнутри наиболее пострадавшего реактора № 1 прямо под сердцевиной реактора.

Чиновники давно надеялись добраться туда, чтобы исследовать ядро реактора и расплавленное ядерное топливо, которое стекло туда после массового землетрясения и цунами в 2011 году, приведших к повреждениям.

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