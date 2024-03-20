Эстонский фонд развития широкополосной связи (ELASA) сегодня уведомил Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) о перебое в подводном кабеле связи между островом Вормси и материком. В настоящее время причина перебоя неизвестна, но владелец кабеля занимается его ремонтом, и на конечных пользователей это не влияет.
Между материком и островом Вормси произошел сбой в кабеле связи
20 марта TTJA получила информацию о том, что произошел разрыв подводного кабеля ELASA между Вормси и материком. Это не международный кабель связи, а кабель, соединяющий материковую часть Эстонии с Вормси и Хийумаа.
По утверждениям телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги связи через кабель, прерывание не оказывает заметного влияния на конечных пользователей, и связь с Вормси и Хийумаа осуществляется через другие кабели.
В настоящее время причина прерывания неизвестна. Владелец кабеля занимается его ремонтом, и в процессе также будет исследована возможная причина неисправности.