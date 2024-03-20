Между материком и островом Вормси произошел сбой в кабеле связи

Эстонский фонд развития широкополосной связи (ELASA) сегодня уведомил Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) о перебое в подводном кабеле связи между островом Вормси и материком. В настоящее время причина перебоя неизвестна, но владелец кабеля занимается его ремонтом, и на конечных пользователей это не влияет.