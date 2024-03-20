Математический анализ показал рекордные фальсификации на выборах президента России

Женщина заползает на избирательный участок на коленях. В руках у нее пакет с бюллетенями. Встав на колени возле урны, она запихивает бюллетени в прорезь. Чтобы расправить стопку внутри урны и сделать фальсификацию менее заметной, женщина обнимает урну, тянет ее на себя и ложится на спину, будто выполняя экзотическое упражнение на пресс. Полицейский, увидев происходящее, отворачивается и уходит, вместо того чтобы вмешаться.

Происходящее на участке в Петербурге засняла камера - и таких видео могло бы быть намного больше, если бы власти оставили видеонаблюдение общедоступным, как было с 2012 года.

«Голос» заявил, что выборы президента прошли со множеством нарушений, из-за которых реального волеизъявления не произошло. Впрочем, ЦИК с этим не согласен. «У нас нет жалоб и нарушений», - сказала Элла Памфилова журналистам после окончания выборов.

Далеко не все нарушения смогли зафиксировать наблюдатели - на эти выборы их фактически не пустили. Но тут на помощь приходит математика, позволяя выявить фальсификации на больших числах.

Распределение голосов - только ненормальное

Физик Сергей Шпилькин еще в начале 2010-х предложил метод отделения объема честных голосов от сфальсифицированных по открытым данным с участков, которые публикует ЦИК. Результаты голосования он сравнивал с кривой Гаусса, или нормальным распределением - оно характерно для случайных процессов, то есть честного голосования.