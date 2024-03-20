Сегодня в рамках юбилейного конкурса Eesti Parima Toiduaine 2024 года были определены лучшие продукты питания в категориях молочных продуктов, фруктов и овощей, готовых блюд, десертов и других товаров.
Были объявлены лучшие отечественные молочные продукты, готовые блюда и десерты
Победители 2024 года:
- Лучший молочный продукт Эстонии 2024 - кефирный напиток с манго, абрикосом и авокадо от Tere AS Hellus
- Лучший овощной продукт Эстонии 2024 - традиционно ферментированный кимчи из капусты от Kadarbiku Köögivili OÜ
- Лучшее готовое блюдо Эстонии 2024 - овсяные блинчики с апельсином от Saarioinen Eesti OÜ
- Лучший соус Эстонии 2024 - сырный соус Mo Saaremaa от Saaremaa Piimatööstus
- Лучший фруктовый продукт Эстонии 2024 - экологическое пюре из сушеной сливы от Salvesti PÕNN
- Лучший десерт Эстонии 2024 - глазированный творожный батончик с ванилью от Tere AS Deary
- Лучший детский продукт Эстонии 2024 - экологическая каша с молоком и фруктами от Salvesti PÕNN
Наиболее ожесточенная конкуренция в среду на оценке была между готовыми блюдами и десертами, а производители представили молочные продукты в меньшем объеме, чем раньше.
Председатель жюри, ученый пищевой промышленности Райн Кульдъярв заявил, что сегодня готовые блюда высокого качества и состоят из блюд, знакомых из домашнего меню, предлагая вкусную и питательную альтернативу самостоятельному приготовлению пищи.
«Похоже, что рекомендации по предпочтению овощей от сторонников здорового питания начинают постепенно находить отражение в вкусовых предпочтениях потребителей - например, цветная капуста и другие овощи были популярны в составе готовых блюд», - отметил Кульдъярв.
Он добавил, что в этом году на конкурс было представлено много разных блинчиков, которые предназначены для употребления на ходу, то есть могут быть съедены и в холодном виде. Именно блинчики стали победителями в категории готовых блюд.
Как характерный тренд последних лет Кульдъярв также отметил популярность ферментированных, или, как говорят в просторечии, квашеных продуктов.
«Помимо клетчатки, теперь все чаще стали заметны, например, пищевые продукты, обогащенные живыми молочнокислыми бактериями. Спрос потребителей на продукты, поддерживающие здоровье желудка, вырос. Такие продукты, как победивший овощной продукт кимчи и кефирный напиток, а также блинчики без пшеничной муки, характеризуют это направление», - прокомментировал ученый пищевой промышленности.