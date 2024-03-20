Были объявлены лучшие отечественные молочные продукты, готовые блюда и десерты

Победители 2024 года:

Лучший молочный продукт Эстонии 2024 - кефирный напиток с манго, абрикосом и авокадо от Tere AS Hellus

Лучший овощной продукт Эстонии 2024 - традиционно ферментированный кимчи из капусты от Kadarbiku Köögivili OÜ

Лучшее готовое блюдо Эстонии 2024 - овсяные блинчики с апельсином от Saarioinen Eesti OÜ

Лучший соус Эстонии 2024 - сырный соус Mo Saaremaa от Saaremaa Piimatööstus

Лучший фруктовый продукт Эстонии 2024 - экологическое пюре из сушеной сливы от Salvesti PÕNN

Лучший десерт Эстонии 2024 - глазированный творожный батончик с ванилью от Tere AS Deary

Лучший детский продукт Эстонии 2024 - экологическая каша с молоком и фруктами от Salvesti PÕNN

Наиболее ожесточенная конкуренция в среду на оценке была между готовыми блюдами и десертами, а производители представили молочные продукты в меньшем объеме, чем раньше.

Председатель жюри, ученый пищевой промышленности Райн Кульдъярв заявил, что сегодня готовые блюда высокого качества и состоят из блюд, знакомых из домашнего меню, предлагая вкусную и питательную альтернативу самостоятельному приготовлению пищи.

«Похоже, что рекомендации по предпочтению овощей от сторонников здорового питания начинают постепенно находить отражение в вкусовых предпочтениях потребителей - например, цветная капуста и другие овощи были популярны в составе готовых блюд», - отметил Кульдъярв.

Он добавил, что в этом году на конкурс было представлено много разных блинчиков, которые предназначены для употребления на ходу, то есть могут быть съедены и в холодном виде. Именно блинчики стали победителями в категории готовых блюд.

Как характерный тренд последних лет Кульдъярв также отметил популярность ферментированных, или, как говорят в просторечии, квашеных продуктов.

«Помимо клетчатки, теперь все чаще стали заметны, например, пищевые продукты, обогащенные живыми молочнокислыми бактериями. Спрос потребителей на продукты, поддерживающие здоровье желудка, вырос. Такие продукты, как победивший овощной продукт кимчи и кефирный напиток, а также блинчики без пшеничной муки, характеризуют это направление», - прокомментировал ученый пищевой промышленности.