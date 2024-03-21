Едва успел уйти в отставку министр-реформист Калле Лаанет, на грани добровольной отставки оказался министр-соцдем Мадис Каллас. Очередной удар нанесен решением суда и по центристам, возглавляющим Таллиннскую коалицию. Грядут ли большие отставки?
Студия Postimees: отставки сделаны, но не все?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире известный социолог, аналитик Тартуского университета Юхан Кивиряхк. Следите за беседой в 13:00!
- О чем говорят свежие рейтинги? «Отечество» недосягаемо, Партия реформ готовится к рывку?
- Повлияет ли отставка министра юстиции Калле Лаанета на позиции Партии Реформ?
- Министр регионального развития, соцдем Мадис Каллас – на грани отставки. Что не так в правительстве?
- Как решение суда второй инстанции по делу Porto Franco отразится на положении Центристской партии?
- Миллионный штраф – нокаутирующий удар по кошельку партии?
- Таллиннская коалиция все ближе к распаду?
- Удастся ли «Ээсти 200» восстановить свои позиции, или поезд двухсотых уже ушел?
- Почему успешный политпроект близок к провалу?