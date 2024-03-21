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Студия Postimees: отставки сделаны, но не все?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Едва успел уйти в отставку министр-реформист Калле Лаанет, на грани добровольной отставки оказался министр-соцдем Мадис Каллас. Очередной удар нанесен решением суда и по центристам, возглавляющим Таллиннскую коалицию. Грядут ли большие отставки?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире известный социолог, аналитик Тартуского университета Юхан Кивиряхк. Следите за беседой в 13:00!

  • О чем говорят свежие рейтинги? «Отечество» недосягаемо, Партия реформ готовится к рывку?
  • Повлияет ли отставка министра юстиции Калле Лаанета на позиции Партии Реформ?
  • Министр регионального развития, соцдем Мадис Каллас – на грани отставки. Что не так в правительстве?
  • Как решение суда второй инстанции по делу Porto Franco отразится на положении Центристской партии?
  • Миллионный штраф – нокаутирующий удар по кошельку партии?
  • Таллиннская коалиция все ближе к распаду? 
  • Удастся ли «Ээсти 200» восстановить свои позиции, или поезд двухсотых уже ушел?
  • Почему успешный политпроект близок к провалу?
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