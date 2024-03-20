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Минюст и МВД Эстонии не поддерживают проект лишения голоса граждан России

BNS
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Голосование на муниципальных выборах.
Голосование на муниципальных выборах. Фото: Sander Ilvest

Министерство юстиции и Министерство внутренних дел в четверг предложат правительству не поддерживать инициированный фракцией оппозиционной партии «Отечество» законопроект, согласно которому граждане России и Белоруссии будут лишены права голосовать на местных выборах в Эстонии.

Согласно проекту, голосовать на местных выборах смогут только граждане тех третьих стран, с которыми у Эстонии заключен двусторонний иностранный договор и которые проживают в Эстонии на основании долгосрочного или постоянного вида на жительство.

Цель поправки - отменить право голоса на местных выборах для всех граждан третьих стран и неграждан, проживающих в Эстонии, с тем, чтобы исключить возможность участия в местных выборах граждан России и Белоруссии - государств, участвующих в военной агрессии против Украины.

Согласно действующему законодательству, избирательным правом обладают граждане Эстонии, граждане Европейского союза и иностранцы, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного или постоянного вида на жительство.

Министерство юстиции и Министерство внутренних дел предлагают не поддерживать проект. Министерство юстиции считает, что проект не соразмерен поставленной цели.

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