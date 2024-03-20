Минюст и МВД Эстонии не поддерживают проект лишения голоса граждан России

Согласно проекту, голосовать на местных выборах смогут только граждане тех третьих стран, с которыми у Эстонии заключен двусторонний иностранный договор и которые проживают в Эстонии на основании долгосрочного или постоянного вида на жительство.

Цель поправки - отменить право голоса на местных выборах для всех граждан третьих стран и неграждан, проживающих в Эстонии, с тем, чтобы исключить возможность участия в местных выборах граждан России и Белоруссии - государств, участвующих в военной агрессии против Украины.

Согласно действующему законодательству, избирательным правом обладают граждане Эстонии, граждане Европейского союза и иностранцы, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного или постоянного вида на жительство.

Министерство юстиции и Министерство внутренних дел предлагают не поддерживать проект. Министерство юстиции считает, что проект не соразмерен поставленной цели.