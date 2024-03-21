СМИ: саммит ЕС не одобрит конфискацию доходов от российских активов из-за позиции Венгрии

Предложение Европейской Комиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины вряд ли будет одобрено на саммите лидеров Европейского союза, который начнется в четверг, 21 марта, в Брюсселе. Об этом сообщил DW высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности.

По его словам, среди большинства стран-членов ЕС есть общее понимание того, что конфискованные средства должны пойти на покупку оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины. «Сейчас Украина больше нуждается в деньгах на оружие, а, к сожалению, не на восстановление. И мы стремимся сделать все, чтобы избежать дальнейших разрушений в Украине», - пояснил дипломат.

В предложении Еврокомиссии говорится, что 90 процентов доходов от замороженных российских активов должно быть использовано на покупку оружия для ВСУ. Однако собеседник DW рассказал, что против этого выступает Венгрия, заявляя, что эти деньги должны пойти на что угодно, но не на оружие для украинцев.

Решения о начале переговоров с Украиной не будет

Вторым «противоречивым вопросом» повестки дня саммита, по словам дипломата, станет дискуссия о расширении ЕС.