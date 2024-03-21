Единственное предложение на тендер по строительству бассейна олимпийских размеров по адресу Куукиви, 3 и 5 в Ласнамяэ представила компания Tondiraba Ujula OÜ. Следующими шагами станут заключение концессионного договора и установление права застройки. На строительство здания дается 34 месяца с момента подписания договора о поставке.
Желающих построить олимпийский бассейн в Ласнамяэ немного - на тендер поступило лишь одно предложение
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, строительство соответствующего олимпийским стандартам бассейна и спортивного комплекса важно не только для Таллинна, но и для всей страны.
«Тем самым мы вносим свой вклад в развитие эстонского спорта, а также повышаем наш потенциал в организации международных спортивных мероприятий. Наряду с новым спортивным комплексом будет построен первый в Эстонии бассейн, отвечающий олимпийским стандартам, который станет для наших спортсменов тренировочным и соревновательным центром, - пояснил Кылварт. - При строительстве спортивного объекта общегосударственного значения важно, чтобы город и государство внесли в него совместный вклад. Поэтому мы предложили министру культуры профинансировать строительство бассейна таким образом, что Таллинн выделит землю посредством права на застройку, также Таллинн, государство и концессионер совместно профинансируют строительство, обязанностью концессионера станет строительство и управление спортивным комплексом в течение установленного периода»
Мэр отметил, что недавно наши пловцы во главе с Энели Ефимовой и Крегором Зирком открыли новую страницу в истории эстонского плавания на крупных соревнованиях, и могли бы стать примером для юных пловцов.
«Однако для этого необходимо обеспечить современные условия для тренировок и соревнований, и Таллинн выделит на строительство бассейна и спортивного комплекса почти 20 миллионов евро», - сказал Кылварт.
Таллиннский департамент городского имущества 15.01.2024 объявил тендер с целью заключения концессионного договора на недвижимость по адресу ул. Куукиви, 3 (ранее ул. Варраку, 14a), в т.ч. на строительство и эксплуатацию соответствующего олимпийским стандартам бассейна, а также первого этапа строительства и оперирования открытой и крытой парковок (открытая парковка и подземная часть парковочного здания) на участке недвижимости по адресу ул. Куукиви, 5 (ранее ул. Варраку, 14b).
На тендер поступило одно предложение от компании Tondiraba Ujula OÜ, которое включает необходимость инвестиционной поддержки в размере 19,8 миллиона евро. Предложение было признано успешным, и сейчас идет подготовка к заключению концессионного соглашения и договоров по установлению прав на застройку.
Согласно договору, на строительство здания отводится 34 месяца с момента заключения договора о поставке. Здание планируется открыть в начале 2027 года.
В соответствии с постановлением Таллиннского городского собрания № 20 от 02.11.2023 «План реализации стратегии развития „Таллинн 2035“ на 2024-2027 годы» Таллиннское городское собрание 14.12.2023 приняло решение, что город Таллинн намерен выделить на возведение многофункционального спортивного здания с бассейном, отвечающим олимпийским стандартам, на участке по адресу ул. Куукиви, 3, сумму до 20 миллионов евро, что составит около 1/3 стоимости строительства всего комплекса.