Желающих построить олимпийский бассейн в Ласнамяэ немного - на тендер поступило лишь одно предложение

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, строительство соответствующего олимпийским стандартам бассейна и спортивного комплекса важно не только для Таллинна, но и для всей страны.

«Тем самым мы вносим свой вклад в развитие эстонского спорта, а также повышаем наш потенциал в организации международных спортивных мероприятий. Наряду с новым спортивным комплексом будет построен первый в Эстонии бассейн, отвечающий олимпийским стандартам, который станет для наших спортсменов тренировочным и соревновательным центром, - пояснил Кылварт. - При строительстве спортивного объекта общегосударственного значения важно, чтобы город и государство внесли в него совместный вклад. Поэтому мы предложили министру культуры профинансировать строительство бассейна таким образом, что Таллинн выделит землю посредством права на застройку, также Таллинн, государство и концессионер совместно профинансируют строительство, обязанностью концессионера станет строительство и управление спортивным комплексом в течение установленного периода»

Мэр отметил, что недавно наши пловцы во главе с Энели Ефимовой и Крегором Зирком открыли новую страницу в истории эстонского плавания на крупных соревнованиях, и могли бы стать примером для юных пловцов.

«Однако для этого необходимо обеспечить современные условия для тренировок и соревнований, и Таллинн выделит на строительство бассейна и спортивного комплекса почти 20 миллионов евро», - сказал Кылварт.